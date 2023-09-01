Ефективно допомагає при гіпертонії: приготуйте диво-відвар з календули

Квіти нагідок містять каротиноїди, флавоноїди, ефірну олію, сапоніни, гірку речовину календен, смолисті та дубильні речовини, інулін, органічні кислоти, вітамін С. Вони мають протизапальні, бактерицидні, ранозагоювальні, спазмолітичні, кардіотичні й седативні властивості, підвищують метаболічні функції печінки, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповідав про цілющі властивості конюшини.

«При тріщинах шкіри, фурункульозі, герпесі у стадії висипання і утворення виразок — використовують 10% спиртовий настій нагідок. Також вони мають заспокійливу дію на центральну нервову систему, знижують рефлекторну збуджуваність, артеріальний тиск, покращують діяльність серця, збільшують амплітуду й сповільняють серцеві скорочення. Нагідки покращують секреторну і видільні функції нирок, покращують склад жовчі, й володіють бактерицидною дією до стрептококів і стафілококів. За допомогою нагідок лікують гепатити, холецистити, виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки, при гастритах, колітах використовують як антисептичний й протизапальний засіб. Широко застосовують при лікуванні різних серцевих захворювань, які супроводжуються набряками, задухою, серцебиттям, при гіпертонічній хворобі 1−2 стадії».

При жовтусі, холециститі, гепатиті фітотерапевт радить приготувати відвар з календули.

«Візьміть 3 столові ложки квітів нагідок на 2 склянки окропу, кип’ятити 3−4 хвилини на малому вогні, настояти 1 годину, процідити. Приймати по ¼−½ склянки 3 рази на день. Як сечогінний засіб при гіпертонічній хворобі: потрібно 1 ст. л. подрібненої сухої трави нагідок залити 1 склянкою окропу. Настояти 2 години. Процідити. Приймати по 1−2 столові ложки 3 рази на день".

Нагадаємо рецепт відвару з квітів бузини, що допоможе при хворобах дихальних шляхів.

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