В перший вівторок місяця, 3 жовтня, представникам багатьох знаків зодіаку потрібно якомога більше часу присвятити професійній сфері, вважають астрологи.

Крім того, неправильна оцінка ситуації в цей день може спричинити великі проблеми. Тому перед тим, як приймати серйозні рішення, необхідно порадитися з людьми, яким ви довіряєте, радять фахівці.



Овен

День приносить чимало справ і турбот, але ви відмінно з усім справляєтеся, швидко вирішуєте будь-які питання, домагаєтеся результатів, яких давно прагнули. Буде можливість вирішити фінансові та майнові питання, вирішити юридичні розбіжності.

Робота може забрати багато часу, деяким Овнам доведеться працювати понаднормово. Однак ви знайдете можливість і близьким приділити увагу, підтримати тих, хто вам дорогий, взяти участь у вирішенні сімейних питань. Життєвий потенціал високий, можна не побоюватися нездужань.

Телець

Сприятливий день для вирішення важливих питань. Ви нічого не упускаєте з уваги, аналізуєте всі факти та правильні висновки. Імовірні успіхи в навчанні, ви швидко засвоюєте нову інформацію, запам'ятовуєте все, що може стати в нагоді. Середина дня підходить для укладання угод, у тому числі великих.

Ви з усіма легко знаходите спільну мову, можете порозумітися з тими, хто зовсім на вас не схожий. Тельці матимуть шанс налагодити відносини, які останнім часом були напруженими, подолати розбіжності, що заважали взаєморозумінню та гармонії.

Близнюки

Все йде не так погано, але ви звертаєте увагу лише на недоліки цього дня і не помічаєте приємних моментів. Постарайтеся поглянути на ситуацію інакше, і ви неодмінно зрозумієте, як можна досягти бажаного, і що потрібно зробити, щоб досягти кардинальних змін на краще.

Можливі розбіжності на роботі. Багатьом Близнюкам буде набагато важче, ніж зазвичай, уникнути конфліктів із колегами та керівництвом. Небажано працювати з важливими документами, укладати великі правочини, пов'язувати себе якимись зобов'язаннями.

Рак

Будьте обережні та уважні. З цього дня починається важливий і відповідальний період, тому зараз важливо не допустити помилок. Постарайтеся уникнути суперечок із людьми, які важливі для вас; дрібні розбіжності не зіпсують відносин, якщо ви постараєтеся згладити гострі кути.

Можливе отримання приємних звісток, багатьом Ракам хороші новини здалеку піднімуть настрій. У другій половині дня можна ділитися своїми ідеями із однодумцями, але потрібно бути готовим до того, що вас підтримають далеко не у всьому.

Лев

Перша половина дня є сприятливою, і саме цей час підходить для того, щоб займатися важливими справами, обговорювати плани на майбутнє, вирішувати фінансові питання. Пізніше вплив позитивних тенденцій знизиться, багато даватиметься важче. Доведеться перенести зустрічі, на які ви давно чекали, відмовитися від розваг і приємних занять.

Увечері Левам варто бути економнішими. Утримайтеся від спонтанних покупок, не витрачайте грошей на те, що вам насправді не потрібно. Не виключені сімейні розбіжності, намагайтеся не допускати серйозних конфліктів.

Діва

Початок дня — сприятливий час для ділового спілкування, особливо ділового. Усього за кілька годин вдасться обговорити та вирішити питання, які заважали нормально працювати та плідно співпрацювати. Ймовірний початок службових романів.

У другій половині дня інтерес до розпочатих справ помітно знизиться, багатьом Дівам захочеться відпочити і побайдикувати. Буде важко уникнути помилок, оскільки представники знака раз у раз відволікатимуться. Увечері можливі нездужання, не виключено загострення хронічних захворювань.

Терези

Складний день. Щоб досягти потрібних результатів, доводиться докласти більше зусиль, ніж зазвичай, а деякі Терези до того ж змушені займатися тим, що їм зовсім не до вподоби. Напружено відбуваються ділові переговори. Навіть якщо вам вдається відстояти свою думку, настрій від цього не покращується.

Вечір підходить для спокійного відпочинку. Бажано відмовитися від відвідування світських заходів та багатолюдних зборів, обмежитися спілкуванням з найближчими людьми. Терезам батькам варто бути особливо уважними до дітей.

Скорпіон

Щоб досягти успіхів, потрібно довіряти своїй інтуїції: сьогодні її підказки будуть особливо точними та вірними. Скорпіони швидко знаються на складних ситуаціях, знаходять вихід із скрутного становища. Буде можливість укласти вигідні угоди, збільшити доходи, а також набути якихось корисних навичок.

День підходить для неформального спілкування. У комфортній обстановці можна обговорювати будь-які питання, навіть найскладніші і найважливіші. Ви легко знаходите спільну мову з коханою людиною. Сварок не виникає, навіть якщо ви не в усьому згодні.

Стрілець

Плідний і цікавий день. Ви сповнені сил, готові на багато що, щоб домогтися бажаного, і не здаєтеся, поки не отримаєте те, до чого прагнете. Єдине, що може заважати вам — це власні емоції, такі сильні, що впоратися з ними часом неможливо.

Стрільцям варто звернути увагу на стан фінансових справ. Постарайтеся реально оцінити свої можливості, не витрачайте занадто багато на те, чого не потребуєте. На ділових переговорах будьте обережні, не поспішайте пов'язувати себе зобов'язаннями, які буде важко виконати.

Козоріг

Сприятливий день для роботи, у тому числі серйозної та відповідальної. Ви нічого не залишаєте непоміченим, звертаєте увагу на важливі деталі, оперативно вирішуєте питання, які потребують уваги. Можливі грошові надходження та вигідні угоди.

У Козорогів добре складаються поїздки, зміна обстановки йде на користь і надихає. Буде шанс познайомитися з цікавими та незвичайними людьми, швидко зародиться взаємна симпатія, не виключений стрімкий розвиток романтичних стосунків. Можна планувати довгострокові поїздки, купувати все, що для них потрібно.

Водолій

Складний день. Можливі неприємності, труднощі в роботі. Краще відкласти складні справи, перенести важливі зустрічі. Імовірність помилок велика, причому ви припускаєтеся їх навіть у тих справах, з якими раніше відмінно справлялися. Намагайтеся не давати необдуманих обіцянок і не зв'язувати себе зобов'язаннями, особливо фінансовими.

Близькі не завжди розуміють вас і не підтримують так, як хотілося б. Через це багато Водоліїв почуваються невпевнено, починають хвилюватися. Що менше ви нервуєте, то більше шансів змінити ситуацію на краще.

Риби

Складний день. Ви частіше за звичайне сваритеся з оточенням, тому що дозволяєте собі різкі, образливі висловлювання, неконструктивну критику. Люди, які намагаються порозумітися з вами, частіше викликають у вас роздратування, ніж позитивні емоції. Обговорення ділових питань навряд чи буде продуктивним.

При цьому день підходить для самостійної роботи та творчості. Ви почуваєтеся добре, коли ніхто не відволікає від цікавої справи, не порушує хід ваших думок. У багатьох Риб з'являються цікаві ідеї, які пізніше вдасться реалізувати.

Також варто пам'ятати, що за Східним календарем, 3 жовтня — день Небесного Коня Пегасика. Як відомо, у давньогрецькій міфології Пегас — чарівний крилатий кінь, який возив богу Зевсу блискавки. Але оскільки жителі Азії не досить добре розумілися на грецькій міфології, вони також називали його Дерев'яним Конем на честь споруди, за допомогою якої грекам вдалося захопити місто Трою.



В цілому Кінь — це дуже позитивна істота, яка завжди радує оточення своєю присутністю. Працювати з людьми, які народилися в цей день, завжди приємно. Коні привертають увагу і роблять світ кращим завдяки своєму привабливому характерові.

Дерев'яний Кінь не має ворогів. Його доброта і позитивна енергія вражають всіх навколо. Навіть у дуже заздрісних людей не знайдеться думки бажати йому зла, адже він випромінює настільки сильний позитив, який дарує радість та надихає інших.

«Подбайте про своє здоров'я — навіть незначні проблеми не варто залишати просто так, зверніться при необхідності до лікаря аби уникнути гірших наслідків. Іноді деякі члени сім'ї можуть несвідомо кепкувати з вас, але ви завжди готові пробачити їм, оскільки ваша доброта і розуміння не мають меж. Проте, важливо вирішувати будь-які непорозуміння негайно, щоб не допустити конфліктів», — радять знавці Східної астрології.

Про те, яким буде жовтень для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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