Останній день місяця, 30 вересня, обіцяє представникам багатьох знаків Зодіаку цікаві події.

Крім того, сьогодні деякі люди зможуть поліпшити своє фінансове становище (якщо виконають певні ритуали, звичайно). Також в цю суботу цілком ймовірно отримати цікаву пропозицію відносно нової роботи, вважають фахівці.

Овен

Можливі труднощі і досить серйозні, але у вас достатньо сил, щоб подолати всі перепони. З'являються гарні ідеї, деякі Овни вирішать домагатися бажаного, користуючись нестандартними методами, і досягнуть успіху в цьому. Можливі розбіжності на роботі.

Намагайтеся спокійно відстоювати свою точку зору, і навіть найвпливовіші люди визнають вашу правоту. Сприятливий день для ділових контактів і особистих зустрічей. Ви зможете знайти спільну мову з тими, з ким раніше не ладнали, якщо проявите поступливість і гнучкість.

Телець

Попри деякі труднощі, день складається вдало. Ви здатні вирішити складні питання, залагодити конфлікти, досягти прогресу у справах, на які раніше не покладали великих надій. Впевненість у своїх силах допомагає завоювати повагу оточуючих, до вас починають прислухатися люди, які раніше не помічали нікого, крім себе.

У Тельців можливі приємні сюрпризи, у тому числі романтичні. Нові знайомства отримають дивовижне продовження, якщо ви довіритеся своїй інтуїції і не побоїтеся на якийсь час відмовитися від своїх звичок. Експерименти обіцяють бути вдалими.

Близнюки

Не все складається так легко і вдало, як хотілося б. Буде краще, якщо ви заздалегідь підготуєтеся до труднощів, а також налаштуєтеся на самостійну роботу. Шанс отримати допомогу є, але вона прийде від людей, які не надто вам симпатичні, і навряд чи буде безкорисливою.

У Близнюків гармонійно складаються сімейні стосунки, ви легко знаходите спільну мову з близькими людьми. Розбіжності з коханою людиною залишаються в минулому, зараз ви розумієте її з півслова. Можна будувати плани на майбутнє — незабаром їх вдасться здійснити.

Рак

Перша половина дня вдала: якщо використати цей час з толком, можна багато чого досягти. На жаль, не всім Ракам вдасться впоратися з лінощами та бажанням відкласти справи на потім. Пам'ятайте, що вплив позитивних тенденцій сьогодні не посилюється, а йде на спад, тобто чим далі, тим важче вам здійснити задумане.

З наближенням вечора ви стаєте більш дратівливими та вимогливими до оточуючих, частіше провокуєте сварки. Не виключені конфлікти з найближчими людьми. Причиною розладу може стати будь-яка дрібниця, якщо ви не вживете заходів.

Лев

Помилкою буде розраховувати на легкі успіхи: труднощів і перешкод вам сьогодні не минути. Ваші недоброзичливці зараз особливо енергійні й винахідливі, вони напевно спробують нашкодити вам. Але якщо ви будете обережними й уважними, то зможете уникнути серйозних проблем, а також домогтися успіхів у справі, яку інші вже визнали безнадійною.

Якщо ви зосередитеся на роботі, то зможете помітно зміцнити свої професійні позиції. У Левів є шанс знайти нових ділових партнерів, зав'язати корисні знайомства. Важливо не змішувати робочі та особисті стосунки; для початку службових романів цей день не підходить.

Діва

У першій половині дня Дівам можна багато чого досягти. Саме в цей час ви будете налаштовані на рішучі дії, не побоїтеся вступити в боротьбу із сильним противником, вчинити так, як вважаєте за потрібне, навіть якщо це суперечить традиціям і загальноприйнятим правилам. Деякі представники знака отримають важливі звістки, інформацію, яка незабаром стане їм у пригоді.

Пізніше ви відчуєте втому, а протистояти спокусам буде все важче. Друга половина дня підходить для спокійного відпочинку і відновлення сил, а також для спілкування з близькими людьми. Можна робити невеликі покупки.

Терези

Намагайтеся закінчити всі важливі справи до полудня: ранок складається вдало, а потім стане важче. Можуть підвести перевірені помічники, друзі не зможуть дотриматися обіцянок, які дали раніше. Деяким Терезам доведеться наодинці розв'язувати проблеми, якими раніше займалися інші.

Буде можливість здобути корисний досвід. Уроки, які ви отримаєте з подій цього дня, допоможуть вам почуватися впевненіше та уникати помилок, які мали б серйозні наслідки. Вечір обіцяє приємні зустрічі та гарний відпочинок.

Скорпіон

Вдалий день, легкий та сприятливий. Ви швидко домагаєтеся поставленої мети, закінчуєте одні справи і беретеся за інші, не боїтеся братися за щось зовсім нове. Багато представників знаку відчувають приплив сил і енергії, розуміють, що їм багато під силу, і беруться за здійснення давніх планів.

День підходить для спілкування з людьми, які не тільки поділяють ваші інтереси та погляди на життя, але й займаються схожою роботою: одні Скорпіони отримають привабливі пропозиції, інші будуть раді обговорити свої ідеї, треті просто почують щось корисне та важливе.

Стрілець

Незважаючи на труднощі, ви багато чого досягнете. Хоч би які проблеми доводилося розв'язувати, пам'ятайте, що оточення уважно спостерігає за вами і гідно оцінить вашу наполегливість, твердість і силу духу. Можливі ділові пропозиції, які відкриють перед вами шлях до кар'єрних вершин.

У другій половині дня у Стрільців не є винятком розбіжності з близькими, непорозуміння в сім'ї. Не поспішайте з висновками: потрібно розібратися в ситуації, знайти справжню причину того, що відбувається. Після цього багатьом суперечкам вдасться покласти край.

Козоріг

Сприятливий день, який обіцяє чимало гарного. Часто успіх сам іде до рук представникам знака, і все, що потрібно від Козорогів — лише не відмовлятися від нових можливостей і бути рішучими. Можна розпочинати роботу над комерційними проєктами, ділове чуття вас не підведе.

Буде шанс допомогти близьким, підтримати тих, хто вам дорогий, щось змінити на краще у стосунках із родичами. Часто відповідальність за вирішення всіх сімейних проблем лягає на плечі представників знаку; Козороги розуміють, що ніхто не впорається з цим краще за них.

Водолій

День краще підходить для відпочинку, ніж для якихось відповідальних та важливих справ. Одним Водоліям буде важко зосередитися, інші виявляться не в змозі протистояти спокусам, у результаті багато робочих завдань залишаться невирішеними.

Непоганий день для спілкування з потенційними діловими партнерами, вам вдасться справити гарне враження. Але не поспішайте підписувати угоди, пов'язувати себе зобов'язаннями. Добре складаються подорожі. Можна вирушати в дорогу разом із членами родини, друзями, коханою людиною — час пройде дуже приємно.

Риби

Поки ви шукаєте спосіб вирішити власні проблеми, можна допомогти комусь іншому — саме для цього день чудово підходить. Ви охоче підтримуєте нові проєкти та незвичайні справи, самі не експериментуєте, але інших надихаєте, тому нудно точно не буде.

Чудовий день для того, щоб справити на когось гарне враження. Можна буде і голову закрутити, варто лише докласти трохи зусиль. У Риб можливий початок романтичних стосунків, які розвиватимуться стрімко і подарують масу позитивних емоцій.

Також варто нагадати, що за Східним календарем 30 вересня — день улюбенця вчителів, Кролика-Школоголика.

Справа в тому, що жителі деяких країн Азії помітили, що напередодні Дня Вчителя в природі з'являється незвичайна істота — Кролик-Школоголик.

На відміну від шопоголика, він ніколи не прогулює уроки у торгівельних центрах, а після пробудження і сніданку стрімко біжить до школи — гратися з дітьми, допомагати порадами завучам та директору, а іноді і приносить до свята зарплатню вчителям.

Такий Кролик (іноді його називають ще Металевим) — створіння із сильним характером, але водночас він чутливий та сентиментальний, і дуже любить дітей. Таке поєднання рис робить його цікавим для оточуючих.



«Сьогодні оточуючі можуть надавати вам корисні поради, важливо просто вислухати їх. Не очікуйте на відверті абсурди. Також розгляньте можливість відвідати батьків або друзів родини. Пробачте коханій людині за все, що вона зробила або сказала — щоб не образити Кролика, адже він вірить, що більшість людей — майже ідеальні», — радять знавці Східної астрології.

Раніше ж астрологи розповіли, які важливі події принесе жовтень знакам Зодіаку.

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