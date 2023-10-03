Ворог вночі атакував Дніпропетровщину: ППО збила над областю 13 дронів та крилату ракету

Сьогодні вночі росіяни знов атакували Дніпропетровську область. Над Дніпропетровщиною збито 13 безпілотників та крилату ракету. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його інформацією, внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

«Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів», — написав Лисак.

На Нікопольщині, у Мирівській громаді, пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду.

Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, в ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних дронів типу «Shahed-136/131», повідомив голова ОДА Віталій Кім.

Вранці 3 жовтня росіяни з артилерії обстріляли по акваторії Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Вчора росіяни всю ніч та ранок обстрілювали Херсон. В обласному центрі ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги. Поранені люди, серед яких поліцейські. Один з правоохоронців помер у лікарні.

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