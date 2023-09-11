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Події

Обстріл ворогом Нікополя: поранені троє цивільних

16:14 11 вересня 2023
руйнування

Сьогодні вночі та вранці російські варвари щільно обстрілювали Дніпропетровщину. Атакували дронами-камікадзе та двома типами ракет. Вибухи чули у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та інших районах області.

Вже сьогодні ворог знов здійснив артилерійський обстріл м. Нікополь. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали троє місцевих мешканців. Вони перебувають у лікарні.

Пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад, магазин, приватне та харчове підприємства, господарчі споруди, автомобілі.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні стало відомо, що Україна повернула під свій контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Кримом та Одесою, відомі як «вишки Бойка».

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