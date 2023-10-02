Херсонщина, де був збитий один з ворожих дронів-камікадзе, зазнавала ударів і вночі, і ранком.

За інформацією керівника обласної ОВА Олександра Прокудіна, в обласному центрі ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

«Внаслідок нічних ударів по Херсону постраждала родина. До лікарні доставили двох сестричок, 12 та 13 років. У старшої — поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої — гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матері меддопомогу надали на місці», — зазначив він та додав, що під час обстрілу населенного пункту Золота Балка поранення отримала 59-річна місцева жителька, її шпиталізували.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

А близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство, на якому, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Кліменко повідомив про чотирьох постраждалих, серед яких — правоохоронці.

Фото МВС

Фото МВС

«Ворог продовжує засипати Херсон артилерією. Під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний. Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані. Також відомо про четвертого потерпілого. Він отримує допомогу лікарів. Його травми нетяжкі», — зазначив міністр.

Раніше Олександр Прокудін повідомляв, що під час обстрілу Херсона ворогом руйнувань зазнали освітні заклади.

Фото МВС

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