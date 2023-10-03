Вимагали з підприємця хабаря у розмірі понад 2 млн грн: в Сумах затримали мера міста та директора департаменту

Правоохоронці продовжують викривати злочинні корупційні схеми, якими користуються депутати та посадовці, наживаючись навіть під час війни.

Так, у Сумах співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції міського голову та директора Департаменту інфраструктури міста.

За інформацією СБУ, посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті.

Правоохоронці задокументували факт того, що мер та директор департаменту «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття.

Фігуранти вимагали з підприємця 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити — погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

СБУ та НАБУ затримали обох фігурантів «на гарячому», у момент отримання одного з траншів неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід», — йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ за хабарництво затримала чиновника Львівської міськради. А затримана «на гарячому» лікарка з Львівщини вирішила з'їсти хабар.

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