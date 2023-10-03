ВНМУ вшанував памʼять героїв-освітян, які загинули, боронячи Україну

Днями у Вінницькому національному медичному університеті було вшановано пам’ять героїв-освітян, представників Університету, що загинули боронячи Україну та висловлено вдячність всім тим працівникам, які прямо зараз на лінії фронту. Про це стало відомо з офіційної сторінки Фейсбук голови вченої ради ВНМУ Вікторії Петрушенко.

Організатором ушанування виступили Адміністрація ВНМУ та Вчена Рада ВНМУ.

«Дуже важливо, що в перший день жовтня ми отримали змогу відзначити разом ті знаменні дати, що об’єднують медично-освітянську спільноту зі сферою Оборони України. Багато говорять про те, що існують різні фронти. Зокрема, існує освітній фронт, де стратегічне значення Українського Слова та Українського Світогляду складно переоцінити. Але наша праця тут, у стінах Університету, була би неможлива без подвигу Захисників і Захисниць України. Ми маємо приклади, коли викладачі-медики з ВНМУ захищали чи прямо зараз захищають Україну від російської агресії зі зброєю в руках. Багато наших колег перебувають на військово-медичній службі. Сьогоднішнє відзначення дозволяє спеціально виокремити роль таких співробітників нашого закладу — Воїнів, Лікарів і Викладачів із великих літер», — виступила з промовою голова єдиного колегіального органу управління Університетом, Вченої Ради ВНМУ Вікторія Вікторівна Петрушенко.

Спільно з представниками Адміністрації Університету, було проведено церемонію покладання квітів до обеліска пам’яті борців за свободу України. ВНМУ спільно відзначили День Захисників і Захисниць та День працівника освіти.

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