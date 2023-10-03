Навіть зобов’язані надати свою медкарту: що буде за відмову проходити ВЛК під час війни

Після нападу російського ворога у нашій країні триває загальна мобілізація, і військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років можуть призвати до армії. Перед цим вони обов’язково проходять військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про те, як вона здійснюється і що буде за відмову від ВЛК, в інтерв’ю «Українському радіо» розповіла керівниця медичного напрямку у ГО «Юридична сотня» Крістіна Ковцун.



За її словами, у мирний час всі військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд один раз на п’ять років.

У воєнний час, отримавши повістку, чоловік зобов’язаний з’явитися до територіального центру комплектування, уточнити облікові дані та пройти військово-лікарську комісію. Вона встановлює, чи придатний чоловік до служби в армії, чи обмежено придатний, чи непридатний.

Крістіна Ковцун наголосила, що відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням. За нього передбачено штраф, а згодом може бути ще один виклик.

Адвокатка розповіла, що центри комплектування зобов’язані збирати інформацію, зокрема, з управлінь соцзахисту. Так вони можуть з’ясувати, хто має статус інваліда.

Водночас самі військовозобов’язані під час проходження ВЛК мають надати свою медичну картку та витяги з медичної документації про перенесені захворювання.

«Бо ми розуміємо, що є різні ситуації. Одна людина абсолютно здорова, її роками нічого не турбує, а інша, грубо кажучи, не вилазить зі стаціонарного лікування, переносить операції і так далі. І військовозобов’язані мають про це повідомити», — пояснила юристка.

У ході ВЛК військовозобов'язаному призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла — ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-приналежність, проводять рентгенологічне обстеження. Чоловікам старше 40 років обов’язково мають проводити вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. У разі поганих показників можуть призначати додаткові обстеження.

«Після цього військовозобов’язаний обов’язково оглядається такими лікарями, як хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та іншими лікарями за показаннями. Тобто це дуже серйозний і відповідальний процес, який відбувається саме з урахуванням аналізів та обстеження лікарів», — запевнила адвокатка.

Нагадаємо, зараз народні депутати пропонують скасувати граничний вік для служби в армії під час війни. Йдеться про те, щоб залишити на службі військових понад 65 років для рядових, сержантів, молодших та старших офіцерів та понад 70 років для вищих офіцерів без обмежень.

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