Мобілізація «сліпих»: з яким зором не мають призивати до війська

Робота військово-лікарських комісій та її висновки дуже часто викликають нарікання у призовників та військовозобов'язаних.

Про один з таких випадків «Громадському» розповів боєць Євген.

За його, словами, з кожною новою контузією в нього погіршувався зір. Особливо це стало помітно після четвертого разу.

Розмову з окулістом боєць переповідає так: «В офтальмолога на ВЛК я бачив на таблиці для перевірки зору лише верхні літери. Та й вони розпливалися. Я кажу, що не бачу. А він: «Нічого, купиш окуляри й воюватимеш».

За словами бійця, на ВЛК його попередили: до лікарів з інших медустанов можна навіть не пробувати звертатися. Їхні діагнози ігноруватимуть. Попри численні скарги на здоров’я, Євгена відправили на передову.

Тобто, військово-лікарська комісія визнала придатним для служби чоловіка з порушеннями зору. Проте таких чоловіків можуть залишити у війську через те, що ВЛК часто проводить формальну перевірку.

Водночас у додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначаються вади зору, з якими особу не можуть мобілізувати, пише «Апостроф».

В них вказано, що непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті особи, що мають вражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.



Але також йдеться і про різко виражені пороки, зі зниженням зорових функцій, що прогресують, або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки. Певно, саме така ситуація була у бійця Євгена.

Також непридатними вважаються чоловіки з хворобою склоподібного тіла та очного яблука, невритом зорового нерва, хворобою та ураження зорового нерва й зорових шляхів.

Перешкодою для служби також стане відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах; всі форми глаукоми в розвиненій та наступних стадіях на обох очах; стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії; гострота зору одного ока нижче 0,1 або сліпоту ока; відсутність очного яблука у разі гостроти зору другого ока 0,3 та нижче або гостроту зору обох очей 0,2 та нижче.

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр — теж є у переліку хвороб очей, з якими особу не можуть мобілізувати.

На жаль, лікарі проігнорували діагноз чоловіка й відправили його на фронт.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо запровадження в електронному вигляді Єдиного державного реєстра призовників, військовозобов’язаних та резервістів. В реєстрі пропонують акумулювати всю наявну в електронних реєстрах і базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку.

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