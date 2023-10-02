Раді пропонують скасувати граничний вік для служби в армії

В законодавстві України, яка бореться з російською агресією, для окремих військових, які мають неоціненний досвід та придатні до військової служби, передбачено продовження граничного віку їх перебування у лавах ЗСУ в разі дії воєнного стану. Ця межа чітко визначена ― 65 або 70 років. Однак нещодавно народні депутати запропонували зняти обмеження на граничний вік перебування на військовій службі під час війни. Відповідний законопроєкт № 10084 пропонують розглянути Верховній Раді.

Як стверджують автори даного проєкту закону, на початку війни велика кількість вмотивованих, здорових та фізично підготовлених військовослужбовців мобілізувались у віці наближеному до граничного, а деякі з них вже досягли граничного віку.

Щобільше, наразі значна кількість зазначених осіб також мають бажання стати на захист держави. Зазначається, що вже є звернення до суду такої категорії осіб із проханням надати можливість проходження військової служби. Проте рішення ухвалюється не на їх користь.

Народні депутати в пояснювальній записці підкреслили, що заборона у проходженні військової служби громадянам, які досягли граничного віку, «є дискримінацією та порушенням основних засад щодо максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України».

Депутати пропонують залишати на службі військових понад 65 років для рядових, сержантів, молодших та старших офіцерів та понад 70 років для вищих офіцерів без обмежень.

Раніше колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що середній вік українських солдатів на фронті — за 40. Він закликав українську владу переоцінити масштаби української мобілізації.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий розповів, що потрібно змінити в процесі мобілізації.

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