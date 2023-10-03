Відзначений бойовими нагородами: на Донеччині загинув захисник України

На Черкащині попрощались з воїном Сергієм Яцуном. Захисник був солдатом кулеметного відділення 1 стрілецького батальйону ЗСУ. З 27 листопада 2022 року захищав Україну від окупантів. Загинув герой 19 вересня поблизу населеного пункту Андріївка на Донеччині. Йому назавжди 32 роки, повідомляє Ватутінська міська рада.

Сергій родом із села Стецівка. Тут пройшли його дитячі, шкільні і юнацькі роки. В рідному селі зустрів свою кохану, тут народилася донька, яка була найбільшим щастям його життя. Мав багато планів на майбутнє, але коли прийшла повістка, не ховався, а пішов захищати Батьківщину, хоча мав не дуже гарне здоров'я.

За словами земляків, його військова служба розпочалась 27 листопада.2022 року. Служив вірно, хотів, щоб родина і всі українці жили в мирній країні. За звитягу був відзначений нагрудним знаком «Золотий Хрест» та медаллю «За хоробрість в бою».

«Йому зозуля накувала лише 32 земних роки, які Сергій прожив з честю і залишив по собі багато добрих справ. Він залишиться у нашій пам'яті дуже доброю і світлою людиною, спокійним, врівноваженим чоловіком, який щиро піклувався про сім`ю, люблячим сином, турботливим батьком, надійним братом, вірним другом і великим патріотом, який понад усе хотів якнайшвидше вигнати з рідної землі окупантів», — йдеться у повідомленні міської ради.

Проводжали Героя живим коридором, в якому люди стояли на колінах, весь останній шлях Сергія був устелений квітами, ніхто не стримував гірких сліз. У воїна залишились мати, дружина, дочка та сестри. Поховали захисника з воєнними почестями на одному з кладовищ села Стецівка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина захисника, який поліг у Бахмуті, вирощує дуби на честь загиблих бійців.

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