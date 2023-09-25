Пройшов навчання в Англії: на Донеччині загинув український захисник

20 вересня у Судилківській громаді в останню земну дорогу провели молодого командира аеромобільного відділення однієї з військових частин — Юрія Борисюка. Йому назавжди 32 роки.

«Юрій був найменшим з трьох дітей у сім’ї. Навчався у місцевій школі, зростав доброзичливим, щирим, ввічливим, відповідальним юнаком. Після школи вступив до Рівненського національного університету водного господарства, здобув спеціальність інженера. Після здобуття вищої освіти багато працював. Тут, на Рівненщині, зустрів свою долю, дружину Юлію. У подружжя народився синочок. Молода сім’я щасливо проживала у місті Рівне, — повідомляє Судилківська сільська рада. — 27 червня 2023 року Юрій Борисюк був призваний на військову службу. Пройшов навчання в Англії, був хорошим стрільцем. Після проходження навчання за кордоном повинен був бути тиждень навчання у Кривому Розі, але там разом з побратимами пробули чотири дні, і їх направили захищати кордони рідної країни на Донеччині. В одній з розмов Юрій говорив про все пекло, яке він там бачив і його бажанням було — не загинути на 5-річчя сина, 2 вересня. Він знав та розумів, як дружині важко одній з дитиною. Але постійно повторював, що тепер, доки його немає поруч, кохана має бути сильною, має боротися за двох».

Загинув Юрій 13 вересня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу противником в одному з населених пунктів на Донеччині.

«Невимовний жаль, пекучий біль. Клята війна забрала в матері люблячого сина, у дружини люблячого чоловіка, у маленького синочка — люблячого татка».

Односельці зустріли воїна та провели в останню дорогу «живим коридором» шани. Поховали Юрія Борисюка в рідному селі Серединці з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» писали, що через обстріл Львова в перший день на роботі загинув доброволець, який повернувся з війни до трьох своїх діточок.

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