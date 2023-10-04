Загинули українці: у Венеції автобус упав з висоти 10 метрів і спалахнув

Увечері 3 жовтня у Венеції сталася жахлива автокатастрофа. Автобус із пасажирами пробив огорожу естакади та впав із 10-метрової висоти на залізничні колії в районі Местрі. В результаті загинула 21 особа, зокрема двоє дітей.

Влада Венеції повідомила, що серед загиблих є іноземці. «Ми знайшли паспорти громадян України та Німеччини», — заявив представник поліції.

Число жертв може зрости. Ще 18 людей отримали тяжкі травми та опіки. П'ятеро вважаються поки що зниклими безвісти. На місці події працюють рятувальники.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро заявив, що сталася «величезна трагедія». «Апокаліптична сцена, немає слів», — написав він у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні припустив, що причиною катастрофи міг бути раптовий напад водія автобуса, внаслідок чого він втратив керування.

За повідомленнями італійських ЗМІ, після падіння автобус спалахнув як сірник. Очевидно, він працював на метані.

Мер Бруньяро додав, що автобус прямував з Венеції до Маргери. Він віз тих, хто повертався після роботи додому, а також кілька людей, які їхали на відпочинок у кемпінг Jolly.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловили свої глибокі співчуття сім'ям та близьким загиблих.

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