Технології перемоги: в Україні створили унікальний плащ-невидимку для військових (відео)
Російська агресія стала поштовхом для розроблення різноманітних приладів та речей, які можуть допомогти військовим. Наприклад, школяр з Івано-Франківщини розробив дрон-розвідник, який може працювати як міношукач.
А віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про важливий винахід — суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Це плащ, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога, що особливо важливо, зокрема, для снайперів або груп ССО, які виконують бойові завдання.
«Український плащ-невидимка для Сил оборони — технології перемоги від Brave1», — пише у соцмережах Федоров.
Плащ, вага якого складає до 2,5 кг, має високу захищеність від дощу та мокрого снігу, він не горить і захищає від високих температур.
На відео показаний готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.
Раніше пенсіонер з Житомирщини розповів, як він взимку, коли у магазинах ціни за генератори «зашкалювали», а люди сиділи без світла через російськи атаки, зробив бензиновий пристій самотужки, витративши на нього 4 тисячі гривень.
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