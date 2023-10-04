Технології перемоги: в Україні створили унікальний плащ-невидимку для військових (відео)

Російська агресія стала поштовхом для розроблення різноманітних приладів та речей, які можуть допомогти військовим. Наприклад, школяр з Івано-Франківщини розробив дрон-розвідник, який може працювати як міношукач.

А віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про важливий винахід — суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Це плащ, який блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога, що особливо важливо, зокрема, для снайперів або груп ССО, які виконують бойові завдання.

Фото зі сторінки М.Федорова

«Український плащ-невидимка для Сил оборони — технології перемоги від Brave1», — пише у соцмережах Федоров.

Плащ, вага якого складає до 2,5 кг, має високу захищеність від дощу та мокрого снігу, він не горить і захищає від високих температур.

На відео показаний готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Раніше пенсіонер з Житомирщини розповів, як він взимку, коли у магазинах ціни за генератори «зашкалювали», а люди сиділи без світла через російськи атаки, зробив бензиновий пристій самотужки, витративши на нього 4 тисячі гривень.

Фото — скріншот



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