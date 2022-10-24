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Суспільство та люди

Поки дорослі сперечалися про вибухи: в Івано-Франківську школяр розробив дрон-розвідник для пошуку мін (фото)

17:26 24 жовтня 2022
Юрій Тумир та дрон-міношукач

Дрони дуже важливі для ЗСУ — як ударні, гроші на які збирали громадяни, так і дрони-розвідники — «очі» бійців.

А учень природничо-математичного ліцею з Івано-Франківську Юрій Тумир розробив дрон-розвідник, який може працювати як міношукач. Про це повідомив міський голова Роман Марцинків.

За його словами, свій винахід одинадцятикласник представив на IV всеукраїнському steam-fest, що проходив в обласному центры. На заходы представляли проекти й напрацювання дітей з педагогами.

Роман Марцинків розповів, що спочатку школяр хотів зробити машинку, що шукає міни. А потім — квадрокоптер за технологією 3D друку.

Фото зі сторінки Руслана Марцинківа

«Він дозволяє проводити розвідку території. Тобто, дрон летить по заданому у додатку маршруту, проводить обстеження території, позначає, на яких координатах розташовані міни. Також є система розпізнавання розміру та типу міни. Тобто сапер відкриває свій додаток та бачить де розташовані міни, які вони, і працює над розмінуванням», — розповів школяр.

Раніше до збору коштів на дрони для України долучився відомий голлівудський актор Марк Гемілл, який уславився виконанням ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах». За його словами, після його приєднання до ініціативи українці отримали понад 500 дронів. І це лише за місяць.

Фото зі сторінки Руслана Марцинківа

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