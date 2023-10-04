«Армія Дронів» за місяць вразила майже 140 танків та 270 артсистем окупантів — Мінцифри

За місяць — з 4 вересня до 2 жовтня — «Армія Дронів» вразила 136 танків, 270 артилерійських гармат, включно із САУ.

Про це свідчить статистика «Армії Дронів», яку публікує віцепрем'єр-міністр, міністр цифрового розвитку Михайло Федоров за останні 4 тижні.

Лише за останній тиждень «Армія Дронів» вразила рекордну кількість російської артилерії.

«У росіян — мінус 69 гармат та 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти — менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах. За останній тиждень оператори безпілотників вразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка і багато іншого обладнання», — повідомив Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки досягла 793 одиниць. Також уражено понад 340 одиниць особового складу.

«Дрони кардинально змінили хід бойових дій, і нашим Збройним Силам важливо мати перевагу над ворогом у кількості дронів, їх якості та майстерності операторів. Ми пишаємося тим, що передали ударним ротам „Армії Дронів“ нові пікапи, щоб оператори мали змогу оперативно та безпечно виїжджати на позиції та повертатися з бойових завдань цілими та неушкодженими», — наголосив засновник Favbet та президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, «Армія Дронів» продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. Придбані компанією Favbet 53 нові пікапи вже допомагають операторам дронів знищувати ворожу техніку.

На сьогодні у рамках програми «Армія Дронів» за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БПЛА у складі бригад ЗСУ. У процесі комплектування — понад 50 ударних рот БПЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.

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