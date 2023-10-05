Тривожна ніч в Україні: в кількох областях лунали вибухи, на півдні знищено 24 «шахеди»

В ніч на четвер, 5 жовтня, російські загарбники запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу «шахед» з різних напрямків.

Про це повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на моніторингові сайти.

Зокрема, рух дронів було зафіксовано у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Також під час комбінованої атаки повідомлялося про вибухи у Миргороді, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу у Полтавській області. Крім того, серія вибухів уночі пролунала у Кропивницькому.

На ранок стало відомо, що українські військові у зоні відповідальності ОК «Південь» вночі знищили 24 дрони-камікадзе типу «шахед».

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Є вже попередні результати — 24 „шахеди“ були знищені в нашій зоні відповідальності. Це південні та південно-східні області України. Остаточні результати ще підіб'ємо та розповімо», — зазначила Гуменюк.

У Повітряних силах додали, що пуски ворожих БПЛА здійснювалися з південного напрямку (мис Чауда в анексованому Криму).

Усього зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА, 24 з яких вдалося знищити у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

За її словами, більшість «Шахедів» ворог запускає саме з півдня, ймовірно, через зручне розміщення баз та логістики, яка враховується при транспортуванні дронів. Також у такому разі маршрут прольоту дронів частково проходить тимчасово окупованою територією, що, на думку ворога, гарантує деякий захист для БПЛА.

Нагадаємо, що після виходу з зернової угоди країна-агресор почала майже щодня застосовувати безпілотники shahed по портах та припортовій інфраструктурі України, а напередодні початку опалювального сезону знову намагається знищити енергетичну інфраструктуру України.

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