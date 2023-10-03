Мають на меті дві цілі: експерт пояснив, чому росія збільшила кількість ударів «шахедами»

Російська армія, після виходу рф з зернової угоди, почала майже щодня застосовувати безпілотники shahed по портах та припортовій інфраструктурі України.

Напередодні зими москва також намагається знищити енергетичну інфраструктуру України.

Про це в етері «Громадського радіо» заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

За його словами, російські окупанти також значну увагу приділяють атакам по українських портах. Він зазначив, якщо не враховувати випущених окупантами дронів на фронті, то йдеться про рекордну кількість безпілотників, які випущені по цих об'єктах.

«Свідчить про те, що окупанти розпочали осінній сезон», — пояснив він.

Лакійчук вважає, що такі дії рф мають на меті дві цілі: намагання примусити Україну відмовитися від зернової угоди та прагнення у кремля знищити енергетичну інфраструктуру.

Експерт припускає, що ймовірний показник збільшення кількості ударних дронів залежатиме від кількох факторів, зокрема, від того, як росіяни зможуть освоїти поточне виробництво модернізованих іранських дронів shahed.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат спрогнозував, чим росія буде атакувати Україну восени-взимку. Він наголосив, що кремль збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину. Сили ППО збили над областю 13 дронів та крилату ракету. Всього над Україною було знищено 29 ударних безпілотників.

182

Читайте нас у Facebook та Instagram