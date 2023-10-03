Можуть бути замішані Китай та білорусь: Жданов пояснив, чому росіяни стали більше використовувати дрони, і чому це небезпечно

Вересень 2023 року став рекордним за кількістю російських атак безпілотниками. За місяць у повітряному просторі України було знищено 427 БпЛА. Випустили росіяни загалом понад півтисячі безпілотників. Повітряні сили ЗСУ, за словами речника Юрія Ігната, готуються до того, що ударні дрони найближчим часом переважатимуть над ракетами в російських атаках.

Чому росіяни «переключились» на дрони і чим це загрожує Україні, сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Справа в тому, що виробництво ракет набагато складніше та дорожче, ніж виробництво дронів, каже Жданов. Крім того, якщо подивитися на кількість застосованих безпілотників протягом принаймні останнього місяця, можна говорити, що в росії з’явилося джерело постачання, і воно може бути не одне.

«Можна допустити, що крім іранських дронів, росія почала отримувати їх від Китаю. Тому що Китай на виставці „Армія-2023“ у підмосков’ї продемонстрував повний аналог „шахеду“, але під іншою назвою. Як вміють копіювати китайці, знає весь світ», — розповідає Олег Жданов.

Він припускає, що приєднатися до виробництва дронів могла також білорусь. Крім того, у Татарстані в росії є власний завод, де, можливо, вже проводять не лише збірку, а й розпочали власне виробництво. Тобто загалом є вже чотири джерела постачання дронів для армії загарбників.

«Півроку тому Лукашенко на воєнній колегії ставив завдання відновити розробки дронів, безпілотників, розвідно-ударних і ударних. І якщо я не помиляюся, в Гомелі є завод і лабораторія, які цим займалися. Там з’явилися інженери — вони були зафіксовані нашою розвідкою», — розповів військовий експерт.

Ракет в росії обмаль

За словами Олега Жданова, ракет у росії зараз обмаль, а їхнє використання набагато випереджає виробництво. Накопичення ракет не задовольняє потреби російського командування.

«Вони хочуть наносити якомога більше вогневих ударів, а кількість ракет треба накопичувати. Я думаю, що у разі, якщо хоча б половина моєї версії підтвердиться, в плані появи нових джерел постачання дронів, то цілком ймовірно, що росіяни будуть заміняти ракети дронами», — каже військовий експерт.

Він зазначає, що безпілотників росіянам потрібно більше, але вони будуть надходити на озброєння.

«Шкоди від них менше, але вона все одно буде. Яка різниця, чим пошкоджений трансформатор — дроном чи ракетою. Ремонту він може не підлягати що в тому, що в тому випадку», — пояснює Олег Жданов.

За його словами, регіонів України, куди не можуть дістати російські безпілотників, не існує. Якщо вірити заявленим тактико-технічним характеристикам, дрон летить на відстань 1000 кілометрів.

«Вони повністю покривають територію України. А об’єкти будуть самі різні, ті ж самі об’єкти. Пам’ятаєте, з чого починала російська федерація? Система протиповітряної оборони наша, потім були тягові підстанції залізниці, а потім вже сама енергетична інфраструктура. Так що я думаю, що перелік об’єктів не зміниться», — каже Олег Жданов.

За його словами, Україні варто підсилювати систему ППО.

«Створення на тактичному рівні щільної системи ППО, яка б покрила майже всю територію. Зараз в інтернеті з’явилося декілька схем на базі мапи України, як летіли дрони і як летіли ракети під час того чи іншого удару. Це є наочним посібником того, що російська розвідка працює», — каже військовий експерт.

Росіяни обчислюють місця, де найменша щільність українських засобів ППО та «білі плями» на мапі, і прокладають маршрути переважно по цих зонах.

«Ми не можемо сьогодні покрити (ППО. — Авт.) всю територію України. За рахунок великої дальності, запасу, вони можуть маневрувати по нашому повітряному простору», — розповідає Олег Жданов.

Крім того, військовий експерт певен, що ракети в Україні збивають досить ефективно — 80−90%. Але лише за рахунок того, що вони застосовуються по великим об’єктам.

«Ракети по маленьким підстанціям пускати немає сенсу, а великі об’єкти на сьогоднішній день більш-менш прикриті. А ось дрони, за рахунок їх чисельності, набагато складніше збивати. Тим більше, як сьогодні з'ясовується, в деяких областях чи регіонах не так ретельно і не так вдало були створені системи ППО на тактичному рівні. Починаючи зі спостережних пунктів, закінчуючи мобільними групами і рештою», — розповідає Олег Жданов.

Він каже, що Україна вже сьогодні потребує декілька сотень одиниць засобів захисту від російських обстрілів, які неможливо отримати в такій кількості і так швидко.

«Пан Ігнат сказав, що було б набагато ліпше, якби нам дали пару сотень „Гепардів“ (Gepard, німецька зенітна самохідна установка — ред.). Але ми ж розуміємо, що нам їх ніхто не дасть сьогодні, а може завтра, післязавтра. І не сотні, а пару десятків. І вони не вирішать поточне питання. А от створення мобільних груп, системи спостережних пунктів і їхнє швидке розгортання — це дасть нам шанс підвищити, я не кажу стовідсотково збити всі „шахеди“, а збільшити вірогідність їх збиття хоча б до вірогідності ураження ракет — 80−90%» — каже військовий експерт.

Що потрібно, аби покращити ефективність ППО



Олег Жданов вважає, що залишати українців без світла, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, росіянам цього року може бути легше, ніж минулого.

«Якщо вони переключаться на „шахеди“, а ми до настання холодів будемо розмовляти і гадати на теорії, то так. А якщо ми зараз візьмемося за створення щільної системи на тактичному рівні, то можемо ще встигнути до початку регулярних масованих атак щось захистити, щось розгорнути», — каже військовий експерт.

Відзначимо, що вже з'явилася нова версія сумнозвісних іранських дронів — реактивна, яка є набагато швидшою, тому її стане складніше перехопити. Безпілотник з'явився наприкінці вересня 2023 у трейлері документального фільму Parchamdar, що в перекладі означає «Прапороносець».

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