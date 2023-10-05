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Україна повертає майбутнє: з російської окупації визволено ще 19 дітей

9:39 5 жовтня 2023
Депортація дітей

Україна повернула додому ще 19 дітей — їх вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій нашої країни.

Про це повідомив директор проєкту Save Ukraine Микола Кулеба.

«19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12-ї рятувальної місії», — зазначив він.

Також Кулеба додав, що загалом проєкту Save Ukraine вдалося повернути додому вже 196 українських дітей.

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Зазначимо, що росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в рф або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Зокрема, нещодавно Україна змогла повернути з Росії 11 дітей, який незаконно депортували окупанти.

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