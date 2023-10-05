Кидали в дитину банки з-під пива, а матері погрожували вбивством: в Польщі напали на українку з 5-річною дочкою

Українських біженців у Польщі стає дедалі менше через негативне ставлення місцевого населення до наших співгромадян. Такий висновок можна зробити з регулярних повідомлень про образи, які висловлюють деякі поляки на адресу українців.

Про один з подібних випадків повідомляє «Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки» у Польщі.



Інцидент стався у населеному пункті Завоя (Малопольське воєводство) 29 вересня. Там місцеві чоловіки напали на українку з 5-річною донькою. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та називали «українськими к**вами».

«Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона „українська к**ва“ і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати», — йдеться в повідомленні.

Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона — українка і говорили, що вона «скоро знайде спокій на цвинтарі».

За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.

У коментарі виданню Sucha24.pl представники поліції заперечують, що ігнорували пошук нападників, і запевняють, що затримали зловмисників уже наступного дня після інциденту.



Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.

За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року до Польщі в'їхали близько 80 тисяч українських чоловіків, які потенційно підлягають мобілізації. Юрист пояснив, кого з них можуть повернути в Україну.

140

Читайте нас у Facebook та Instagram