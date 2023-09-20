У Польщі пояснили, чому біженців з України стає все менше

Згідно з опитуванням компанії United Surveys для Wirtualna Polska, поляки в переважній більшості позитивно ставляться до присутності українців у країні і до того, як вони інтегруються в суспільство. Тим часом кількість українських біженців, які залишилися в Польщі, зменшується, а лідером за чисельністю українських біженців стала Німеччина.

«Якщо ті українці, які опинилися в Польщі, не почуватимуться комфортно в нашій країні, не інтегруватимуться в місцеві громади, вони поїдуть в інші місця, бо західні країни переб'ють нас пропозицією винагороди, висотою зарплат, тим, що вони пропонують», — попереджав на Економічному форумі президент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота, пише портал Wiadomosci.

І це вже відбувається. За даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано близько 1,1 мільйона громадян України порівняно з майже 975 000 у Польщі. З серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилася на понад 350 000 осіб, тоді як у Німеччині за той самий період вона зросла на понад 410 000.

«За нашими оцінками, значна кількість українців розглядали Польщу як транзитну країну і опинилися на ринках праці в багатих західноєвропейських країнах. У Німеччині їх понад 1 мільйон, а в Канаді, Англії та інших європейських країнах — до 2,5 мільйона», — сказав в інтерв'ю Wirtualna Polska Кшиштоф Інглот з компанії Personnel Service, що спеціалізується на пошуку працівників.

Компанія United Surveys на замовлення Wirtualna Polska поставила запитання «Як ви оцінюєте присутність українців у Польщі, зокрема, як вони інтегруються в суспільство, як впливають на ринок праці?» Позитивно оцінили присутність українців у Польщі 64,4% учасників опитування.

Міграційна платформа EWL та Східноєвропейські студії Варшавського університету провели дослідження групи біженців, які переїжджають з Польщі до Німеччини, і виявили, що соціальні зв'язки є основним фактором, який впливає на їхню поведінку. 43% респондентів вказали, що наявність друзів і знайомих у Німеччині була ключовим елементом, який змусив їх прийняти це рішення. Автори дослідження зазначають, що цей результат відповідає попередній тенденції, яка спостерігалася серед економічних мігрантів з України.

Опитування також показало, що матеріальні питання відіграли важливу роль у прийнятті рішення про переїзд до Німеччини. Так, Німеччина пропонує більш привабливі соціальні виплати, що привабило 42% респондентів. Крім того, 38% респондентів зазначили, що важливим фактором для них була можливість накопичити більше заощаджень. Для 27% респондентів також важливим було те, що Німеччина пропонує можливості працевлаштування з вищою заробітною платою.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українські біженці допомогли збільшити населення Німеччини.

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