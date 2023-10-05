На Київщині троє людей підірвалися на міні, один в тяжкому стані
На російські міни натрапляють не тільки на фронті, а й вже на мирній українській території.
Так, в селі Макарів Київської області на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада РЕМ. Одного чоловіка у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє — від госпіталізації відмовилися.
Інцидент стався 5 жовтня близько 12 години дня. Про це повідомили у ДСНС області.
Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.
Внаслідок підриву пошкоджено авто «ГАЗ 53» та Volkswagen.
«ФАКТИ» писали про трагедію у Херсонській області, де під час розмінування загинули троє досвідчених житомирських рятувальників. Бійці ДСНС підірвались на пастці з протитанкових мін.196