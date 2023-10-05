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Події

На Київщині троє людей підірвалися на міні, один в тяжкому стані

17:13 5 жовтня 2023
люди

На російські міни натрапляють не тільки на фронті, а й вже на мирній українській території.

Так, в селі Макарів Київської області на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада РЕМ. Одного чоловіка у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні, ще двоє — від госпіталізації відмовилися.

Інцидент стався 5 жовтня близько 12 години дня. Про це повідомили у ДСНС області.

Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.
Внаслідок підриву пошкоджено авто «ГАЗ 53» та Volkswagen.

«ФАКТИ» писали про трагедію у Херсонській області, де під час розмінування загинули троє досвідчених житомирських рятувальників. Бійці ДСНС підірвались на пастці з протитанкових мін.

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