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Події

Група саперів міжнародної організації підірвалася на російській міні на Херсонщині

14:52 8 вересня 2023
міна

На Херсонщині під час розмінування території трапляються випадки підриву на мінах не тільки місцевого населення, а й вибухотехніків.

Сьогодні стало відомо, що троє вибухотехніків знов підірвалися на російській міні.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, травми отримали сапери організації «The HALO Trust», що займається гуманітарним розмінуванням області.

«24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого.

Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу", — написав очільник області у Telegram.

HALO Trust — це британо-американська благодійна некомерційна організація, що займається знешкодженням наземних мін і боєприпасів, що не розірвалися. Діє вона з 1988 року.

Штат HALO Trust налічує понад 7000 саперів. Її співробітники працювали в Нагірному Карабаху, Камбоджі, Мозамбіку, Сомалі, Шрі-Ланці, Еритреї, Абхазії, Чечні, Косово, Анголі та Афганістані.

В Україні на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей роботи ведуться з 2015 року. Фахівці організації проводять розвідку небезпечних територій, очищення небезпечних територій, протимінне навчання, оцінку соціально-економічної загрози впливу мін та вибухонебезпечних предметів на мирне населення тощо.

Як повідомляли «ФАКТИ», на початку 2023 року у Херсонській області під час розмінування загинули троє досвідчених житомирських рятувальників. Бійці ДСНС підірвались на пастці з протитанкових мін.

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