Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Ніна Камша стягнула з Міністерства оборони України 8 мільйонів гривень на користь осіб, підозрюваних у шахрайстві. Про це написав у своєму блозі на сайті «Цензор» політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік, який раніше висвітлював проблеми з тендером на харчування для армії. Він посилається на розслідувачів з Дніпра.

«В той час, як військові всіма силами дають відсіч агресії рф, державні службовці, а тепер і судді продовжують грабунок. Цього разу «розтамажують» Міноборони через ручний суд. Так, рішенням судді господарського суду Дніпропетровської області Камші Н.М. від 28.06.2023р. у справі про банкрутство підприємства «971 Управління начальника робіт» з Міністерства оборони України стягнуто на користь кредиторів 8 млн грн. Рішення ґрунтується на тому, що банкрут є підприємством належним до сфери управління Міноборони та саме — «МО та його службові особи довели це підприємство до банкрутства». У вказаному рішенні суддя Камша Н.М. дійшла до дуже дивних та сумнівних висновків. Вона чомусь вирішила, що саме МО повинно доводити свою невинуватість, а суд чомусь застосовуватиме презумпцію винуватості до МО. Суддя також встановила, що службові особи МО та Центрального будівельного управління МО нібито винні у безоплатному відчуженні майна банкрута. Також суддя відмовила у застосуванні строків позовної давності відносно подій, що відбулися у 2004−2005 роках (майже 20 років тому). Дивним є той факт, що суддя без будь-яких доказів, без вироків, фактично встановила факт скоєння злочину з боку посадових осіб Міноборони та вирішила покарати не посадових осіб, а саме державу (в особі МО) «копійкою», — написав Віталій Кулік.

При цьому, за словами політолога, 8 млн грн стягнуті з Міноборони України на користь особи, яка раніше була засуджена за шахрайство, в тому числі з земельними ділянками МО.

«Але найбільш цікаве наступне. По-перше, серед кредиторів банкрута (які через суд отримають кошти з МО) є таке собі ТОВ „Приват Ескорт“, керівник та засновник якого Тичинський Євген був засуджений у 2019 році за шахрайство, у тому числі відносно незаконно відчужених земельних ділянок МО. По-друге, основним кредитором банкрута є саме Центральне будівельне управління, яке, на думку судді, також винне у незаконному продажі майна банкрута. По-третє, суддя Камша Н.М. раніше вже розглядала справу за позовом прокурора щодо повернення у держвласність майна банкрута, яке на її ж думку було незаконно відчужене на користь комерційних структур. І вона відмовила прокурору у поверненні цього майна у власність держави у зв’язку зі спливом строку позовної давності. Тоді майно було продане ТОВ „Адресъ“ (стосовно якого в реєстрі судових рішень понад 100 ухвал у кримінальних справах). Тож, виходить так, що суддя раніше відмовила прокурору у поверненні майна та стягнула з Міноборони кошти на користь осіб раніше причетних до грабунку банкрута та в цілому МО. При цьому здається, що суддя охоче застосовує в інтересах комерційних структур як і презумпцію невинуватості, так і строки позовної давності. Тож суддя, замість того щоб поновити справедливість і повернути вкрадене (на її думку) у Міноборони майно від комерційних структур, схоже вирішила пограбувати МО вдруге, передати гроші сумнівним шахраям та залишити майно Міноборони тим, хто його вкрав? Геніально! Слід зазначити, що суддя вже неодноразово в подібних справах займала сторону комерційних структур та бізнесменів. Наприклад у справі щодо стягнення боргів із відомих дніпровських забудовників панів Зайцева та Кагановського. На тлі того, що відбувається, виникає лише одне питання: Коли в нашій країні запрацює Вища рада правосуддя? І коли судді будуть каратися за неправосудні рішення пропорційно нанесеним збиткам незаконно звинуваченим?» — зазначив політолог.

Раніше Верховна Рада України підтвердила правильність і законність дій Державної аудиторської служби під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони.

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