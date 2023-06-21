Після програних позовів в першій судовій інстанції компанії-аутсайдери відкритих торгів Міністерства оборони України, на яких вдалося зекономити 6 млрд грн, зосередилися на двох напрямках: дискредитації Громадської антикорупційної ради міністерства та тиску на систему апеляційних судів. Від рішення суддів залежить перемога над тендерною мафією та очищення системи постачання харчування до армії.

Про це повідомив політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у блозі на «Цензор.нет».

«Головна новина на цей час: 8 договорів із переможцями тендерів вже підписано. Це були перші відкриті торги від початку повномасштабного вторгнення, і їх результати демонструють значну ефективність закупівель через систему Prozorro. Але не все так просто. Старі постачальники, які звикли отримувати надприбутки, чинять шалений опір. Серед них зокрема й легендарна компанія, яка закупала для армії одне яйце по 17», — зазначає автор блогу.

За його словами, Міністерство оборони 6 червня провело відкриті торги на харчування армії через Prozorro, зекономивши 6 млрд грн, що стало шоком для тендерної мафії.

«Одразу після проведення тендерів вони намагалися, як кажуть, на всіх фронтах скасувати результати відкритих торгів: через колегіальний орган Міноборони, який має прийняти остаточне рішення про затвердження результатів, через міністерство, що зверталося до Уряду з проханням скасувати результати тендерів та повернутися до старої системи прямих договорів, через суди. Однак активна громадськість, яка висвітлювала всі ці дії, змогла дотиснути чиновників та перші договори з постачальниками, що перемогли на тендерах, вже підписані. Наразі всі позови від компанії «Трейд Граніт Інвест», яку пов’язують із підслідним НАБУ Андрієм Адамовським, щодо скасування результатів відкритих торгів, «відбили», — пояснює директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Віталій Кулік впевнений, що наразі тендерна мафія зосередилася на двох напрямках.

«Перший — дискредитація громадських інститутів, зокрема Громадської антикорупційної ради Міноборони та її членкині Дани Ярової. Рівень маячні, тупості та тваринної огидності в авторів публікацій просто зашкалює: тут і „діти від двох різних батьків-депутатів“, і „співпраця з ексчиновником Пашинським“, і апеляція до зовнішності волонтерки — ведуться підрахунки пластичних операцій. Загалом на „чорну“ кампанію проти Дани Ярової, за її підрахунками, як мінімум витратили $ 100 тис. Гадаю, що більше, бо замовники залучили найдорожчі проросійські „зливні бачки“: Шарія, Рабиновича, телеграм-канал „Резидент“, що за даними СБУ входить до мережі каналів підконтрольних російській розвідці», — пояснює політолог.

Інший напрямок, на думку Віталія Куліка, це тиск на систему апеляційних судів.

«Другий напрямок — тиск на систему в апеляційних судів. Наприклад, рішення апеляційного суду, який затребував у переможця тендеру додаткові документи, вважаю як раз результатом такого тиску. Адже зрозуміло, що у переможця відкритих торгів ці документи є. А рішення про витребування цих документів — це спроба затягнути розгляд справи й, можливо, прийняти незаконне рішення про скасування тендеру. Судді апеляційного суду мають розуміти, що від їх рішень залежить перемога над тендерною мафією та очищення системи постачання харчування до армії, яка критично важлива під час війни. Критично важлива для нашої перемоги», — резюмує Віталій Кулік.

Раніше волонтерка, членкиня антикорупційного органу Міністерства оборони Дана Ярова розповіла, як тендерна мафія намагається скасувати торги ProZorro на харчування для ЗСУ.

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