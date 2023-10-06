У сім'ї сера Алекса Фергюсона сталася трагедія (фото)

Легендарний сер Алекс Фергюсон, визнаний найкращим футбольним тренером усіх часів, зазнав непоправної втрати.

Екскоуч «Манчестер Юнайтед» у 81 рік став удівцем — померла його дружина Кеті, яка була старша за легенду футболу на три роки.

«Усі в „Манчестер Юнайтед“ висловлюють щирі співчуття серу Алексу Фергюсону та його родині через смерть леді Кеті. Леді Кеті була коханою дружиною, матір'ю, сестрою, бабусею та прабабусею, а також опорою сера Алекса протягом усієї його кар'єри», — йдеться в заяві «червоних дияволів».

Також наголошується, що на стадіоні «Олд Траффорд» були приспущені прапори у зв'язку з трауром, а сама команда вийде на поєдинок АПЛ проти «Брентфорда» з чорними нарукавними пов'язками.

Додамо, що Алекс та Кеті познайомилися в 1964-му, через два роки одружилися, а потім стали батьками трьох синів. «Кеті — опора нашої родини. Саме вона взяла на себе основне навантаження щодо виховання трьох наших синів. Вони виявилися фантастичними синами та фантастичними людьми. Ми всі маємо подякувати їй за те, що вона така чудова дружина та мати. Без її безмежної підтримки нічого з цього було б неможливо», — написав сер Алекс про свою благовірну в автобіографії.

* Леді Кеті завжди була надійною опорою для сера Алекса Фергюсона

Примітно, що саме дружина відмовила Фергюсона завершувати тренерську кар'єру 21 рік тому, у 2002-му. Таким чином, сер Алекс має дякувати Кеті за всі свої трофеї, що робить його на даний момент найтитулованішим тренером в історії футболу. А коли він у травні 2018 року переніс інсульт, дружина стала опорою, фактично повернувши свого чоловіка до нормального життя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий соратник сера Алекса Фергюсона по тренерському цеху Крейг Браун.

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