Валерій Лобановський потрапив до компанії найкращих тренерів усіх часів: на якому місці легенда «Динамо»

Легендарний український тренер Валерій Лобановський, досягнення якого надумали «обнулити» на росії, незважаючи на те, що пішов із життя майже 20 років тому, у травні 2003-го, продовжує потрапляти до різноманітних престижних рейтингів.

Авторитетний сайт 90min представив свою версію найкращих тренерів в історії футболу, і багаторічного наставника київського «Динамо», а також збірних СРСР та України було включено до списку під 24-м номером. Додамо, що, окрім Метра, до топ-50 (на 36-й позиції) також потрапив і Віктор Маслов, який очолював киян у 1960-х.

Зазначимо, що очолив рейтинг сер Алекс Фергюсон, який нинішнього року повернувся до «Манчестер Юнайтед» в якості радника виконавчого директора, а за ним розташувалися італієць Арріго Саккі та голландець Рінус Міхелс.

Додамо, що Валерій Лобановський регулярно потрапляє до різних рейтингів найкращих із найкращих. При цьому він є одним із п'яти легендарних наставників (разом із Алексом Фергюсоном, Рінусом Міхелсом, Арріго Саккі та Еленіо Еррерою), які увійшли до топ-10 найкращих тренерів в історії футболу за версіями авторитетних видань France Football, World Soccer та ESPN.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла вдова Валерія Лобановського Аделаїда Панкратьївна.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram