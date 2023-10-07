Картина, що була куплена за 15 тисяч доларів, виявилася ранньою роботою Рембрандта і тепер оцінюється в тисячу разів дорожче

Картина, яку всього два роки тому оцінили в 15 тисяч доларів, тепер, як очікується, буде продана на аукціоні не менше, ніж за 18 мільйонів доларів. Експерти встановили, що це полотно було написано Рембрандтом. Нагадаємо, що не так давно дім Christie's провів у Лондоні унікальний аукціон. Було виставлено два портрети пензля Рембрандта, які 200 років перебували в приватних руках. Їхні власники навіть не підозрювали про те, які скарби знаходяться у них вдома. Портрети були продані за 14 млн доларів.

Новознайдений шедевр називається «Поклоніння царів». Це монохромна картина розміром 24,5×18,5 см. Вона була написана, як тепер вважають експерти, на початку кар'єри Рембрандта, приблизно 1628 року, коли йому було близько 22 років, і він жив у голландському місті Лейден.

«Поклоніння царів» зображує зустріч Трьох волхвів і немовляти Ісуса. Найбільш рання згадка про картину, мабуть, міститься в описі 1714 року колекціонера з Амстердама Костянтина Ранста. Потім її виставили на продаж 1814 року і знову 1822 року, після чого вона зникла з поля зору до середини XX століття.

Картину включили в музейні виставки, і в 1950-х роках її згадували як роботу Рембрандта провідні дослідники творчості знаменитого художника. Однак 1960 року німецький історик мистецтва Курт Баух, якому «Поклоніння царів» було відоме тільки за чорно-білою фотографією, оголосив полотно продуктом школи Рембрандта, тобто, він вирішив, що картину написав хтось із учнів художника, а не він особисто.

Відтоді вона повністю ігнорувалася в літературі про творчість Рембрандта. У 1955 році її в Амстердамі придбав колекціонер Дж. К. Х. Гелдрінг. Його вдова продала картину німецькій родині 1985 року. А два роки тому її виставив на торгах в Амстердамі аукціонний дім Christie's.

Саме тоді її оцінили в 15 тисяч доларів. Однак анонімний покупець під час торгів виклав за картину 908 тисяч доларів. Приблизно через пів року після купівлі він передав «Поклоніння царів» аукціонному дому Sotheby's.

Дослідження, що включало рентгенівські та інфрачервоні зображення, а також інтенсивні дискусії з провідними дослідниками Рембрандта, встановило, що автором картини є Рембрандт. І тепер її оцінюють у 18,3 мільйона доларів.

Наразі картину виставлено на аукціоні Sotheby's у Гонконзі, після чого вона вирушить до Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Лондона, де 6 грудня відбудуться торги.

Раніше повідомлялося, що чотири рази викрадений портрет пензля великого голландця потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

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