Рембрандт у ціні: в Лондоні за 14 млн доларів продали два мініатюрні портрети пензля генія

У перший тиждень липня дім Christie's, який раніше виставив на торги фотографії оголеної Мадонни, провів у Лондоні унікальний аукціон. Було виставлено два портрети пензля Рембрандта, які 200 років перебували у приватних руках. Їхні власники, чесно кажучи, не підозрювали про те, які скарби знаходяться у них вдома. І ось портрети вдалося продати за 14 млн доларів.

Сума вражає, оскільки йдеться про зовсім невеликі картини. Обидві мають овальну форму. Їхня висота не перевищує 20 сантиметрів. А зображені на них заможний голландський водопровідник та його дружина. Портрети датуються приблизно 1635 роком.

Це найменші картини, які будь-коли написав Рембрандт

Експерти Christie's сподівалися, що за лоти вдасться виручити мільйонів 6−7 доларів. Однак у ході торгів ціна підскочила вдвічі. Можливо, цьому сприяла незвичайна історія портретів.

Мистецтвознавці кажуть, що це найменші картини, які будь-коли написав Рембрандт. Художник близько знав водопровідника Яна Віллемса ван дер Плюйма. Син Яна та його дружини Яапген Карелс одружився з кузиною Рембрандта з материнського боку. Молодий чоловік вирішив стати художником і пізніше брав уроки у Рембрандта.

Портрети висіли у будинку водопровідника до 1760 року, коли їх уперше продали на аукціоні в Амстердамі. Потім вони майже 100 років переходили з однієї приватної колекції до іншої. Картини переїжджали з Амстердама до Варшави, потім до Парижу, і дісталися врешті-решт до Лондона, де їх публічно бачили востаннє 1824 року.

Тоді їх також виставили на торгах Christie's. І купив їх предок нинішніх власників. З того часу про портрети забули.

І ось нещодавно віцепрезидента Christie's Генрі Петтіфера, який є визнаним фахівцем зі старих майстрів, до яких належить і Рембрандт, запросили на стандартну оцінку приватної колекції.

«Я був вражений, коли з'ясував, що упродовж 200 років ніхто не досліджував ці портрети. Вони не згадуються у дослідженнях, присвячених Рембрандту. Картини тихо висіли собі два століття, і ними також тихо насолоджувалися кілька поколінь однієї сім'ї», — заявив Петтіфер.

Було проведено ретельну експертизу автентичності портретів. Для неї запросили експертів із Рейксмузеуму — державного художнього музею в Амстердамі. Висновки Петтіфера повністю підтвердилися.

Дім Christie's відмовився повідомити, хто саме купив портрети. Покупець вів торги телефоном.

Тим часом у Лондоні на аукціоні Sotheby's було продано роботу Густава Клімта «Дама з віялом». Шедевр купили за 108,4 млн доларів.

34

Читайте нас у Facebook та Instagram