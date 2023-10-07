Через росію світ занурюється в хаос: у Зеленського відреагували на події в Ізраїлі

Бойові дії в Ізраїлі та масовані ракетні удари є наслідками того, що росія руйнує глобальну безпеку — через кремль світ занурюється в хаос.

Про це написав у соціальній мережі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Наслідки. Усе, що росія робить в Україні, — це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися все зухваліше, агресивніше і навіть оголошувати війни цілим країнам», — зазначив він.

Подоляк вважає, що поразка росії зможе повернути світ до стабільності. Він назвав москву «ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права».

Зазначимо, що сьогодні, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектора Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет та снарядів, обстріл продовжується. Бойовики ХАМАС проникли у населені пункти на півдні Ізраїлю, відомо про понад 30 полонених ізраїльтян. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок «контртерористичної операції» під назвою «Залізні Мечі» у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакують об'єкти ХАМАС. Станом на 13:00 відомо про щонайменше 22 жертв та понад 500 постраждалих, проте українців серед них немає.

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