Десятки вбитих і сотні поранених: ХАМАС намагається помститись Ізраїлю за «війну Судного дня»

З початку нападу на Ізраїль в суботу, 7 жовтня, вбито не менше 22 ізраїльтян, сотні поранені, велика кількість захоплена в заручники.

Про це пишуть «Новини Ізраїлю».

«Сотні машин «швидкої допомоги» та десятки добровольців на своїх автомобілях везуть до лікарень поранених. За даними на 11:00, до лікарень Південного округу було доставлено 280 поранених, не менш як 30 з них у тяжкому стані. 136 поранених прийняла лише ашкелонська лікарня «Барзилай», — йдеться в повідомленні.

Це лише попередні дані, надалі кількість жертв зростатиме, оскільки не відомо, скільки людей вбито у захоплених терористами прикордонних кібуцах. Серед убитих — голова регіональної ради Шаар а-Негєв Офір Лібштейн. Обставини його загибелі невідомі, заступник Лібштейна вирішив не розповідати подробиці журналістам.

Невідомо також, скільки ізраїльтян бойовикам вдалося захопити у заручники та вивезти до Гази, використовуючи їх як «живий щит». За даними на 12:30 багато селищ у прикордонних районах все ще знаходяться в руках терористів.

Сотні ізраїльтян примчали до лікарень здавати донорську кров для поранених. Водночас медичні заклади повідомляють, що кров потрібна лише групам з 0 позитивним та негативним резус-фактором.

В Єрусалимі наказали відкрити громадські бомбосховища. Рабини скасували молитви в синагогах та наказали парафіянам розходитися додому.

Також ізраїльські рабини закликають вірян включити телефони та озброюватися, попри свято та шабат, оскільки це питання порятунку життів.

МОЗ наказало лікарням Південного округу перейти на надзвичайний режим роботи та виписати хворих, які більше не потребують госпіталізації, для продовження лікування вдома.

При цьому ЗМІ відмічають, що подібних катастроф Ізраїль не знав 50 років. У мережі пишуть, що свій напад на Ізраїль терористи ХАМАС показово запланували на 50-річчя «війни Судного дня».

Як відомо, ця війна тривала з 6 жовтня до 25 жовтня 1973 року. Вона була розпочата коаліцією арабських держав на чолі з Єгиптом та Сирією як війна-реванш за поразку від Ізраїлю під час Шестиденної війни 1967 року, в ході якої ізраїльтяни взяли під контроль Синайський півострів, весь Єрусалим та західний берег річки Йордан, а також Голанські висоти у Сирії.

Спочатку успіх супроводжував арабам — вони змогли значно потіснити ізраїльські війська на Синаї та на Голанських висотах. Але потім Ізраїль розпочав контрнаступ, під час якого відвоював усі втрачені території. Після чого було укладено перемир'я.

Поразки першого періоду війни спричинили політичну кризу в Ізраїлі. Керівництво країни звинувачували у тому, що воно не підготувало країну до вторгнення.

Схоже, подібне питання виникне і цього разу: блогери в мережі задаються питанням, як ЦАХАЛ не запобіг масовому прориву супер-укріплених прикордонних загороджень Гази.

Ізраїль вже почав завдавати удари по сектору Газа.

16 тонн авіаційних боєприпасів наразі скинуто на Газу винищувачами ВПС Ізраїлю.

Al Jazeera публікує відео руйнувань інфраструктури ХАМАС в Газі.

Нагадаємо, Ізраїль вже заявив про початок спецоперації «Залізні мечі». Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну.

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