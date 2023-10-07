Масована атака на Ізраїль: по країні випустили 5 тисяч ракет за 20 хвилин

Обстановка на Близькому Сході знов загострилася — вранці 7 жовтня Ізраїль з території сектору Газа обстріляли ракетами та реактивними снарядами.

Про це пише Jerusalem Post.

Масований удар було завдано по центральних та південних районах Ізраїлю. Повідомляється, що за перші 20 хвилин операції по Ізраїлю було випущено 5000 ракет та снарядів.

Є вбиті серед мирних мешканців та поранені. Зокрема, відомо про вбиту 60-річну жінку.

Допомогу медиків отримали 16 людей по всій країні. Зокрема двоє людей перебувають у критичному стані, а шестеро у стані середньої тяжкості.

Ракетний обстріл розпочався з декількох місць в Газі близько о 06:30 за київським часом й тривав близько пів години. Сирени повітряної тривоги було чутно навіть у Тель-Авіві.

«Хамас», яка є правлячою організацією в секторі Газа, оголосив про початок операції «Буря Аль-Акси» проти Ізраїлю.

В країну вже потрапила невідома кількість бойовиків. В деяких містах з ними йдуть вуличні бої.

Також є інформація про перших полонених ізраїльських військових.

«Al Jazeera» повідомляє, що Ізраль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газа. Бойовики взяли в полон військовослужбовців, а також розстрілюють цивільні автівки.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.

ЦАХАЛ також заявив, що ракети впали у низці міст та населених пунктів, у тому числі в Тель-АвівіІ, було зафіксовано пряме влучання в житловий будинок.

Влада країни закликала ізраїльтян дотримуватися вказівок Командування тилу і залишатися поблизу територій, що охороняються, а жителів районів, що межують з Газою, залишатися вдома.

Ракетний обстріл відбувся після тижнів загострення напруженості вздовж нестабільного кордону Ізраїлю з Газою та запеклих боїв на окупованому Ізраїлем Західному березі. 24 вересня ізраїльські сили провели рейд на табір біженців на Західному березі річки Йордан, під час якого вбили двох палестинців, у тому числі бійця з ісламістського угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, у квітні цього року у відповідь на обстріли Ізраїль завдав серію ударів по сектору Газа. Перед цим екстремісти захопили мечеть на Храмовій горі в Єрусалимі. Тоді ізраїльська поліція застосувала світлошумові гранати, отруйний газ і гумові кулі, а також кийки і приклади. Постраждали десятки мусульман.

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