«Хезболла» приєдналася до «ХАМАС» в атаці на Ізраїль: з боку Лівана випущено десятки ракет та мін (відео)

Ізраїль, який продовжує зачистку населених пунктів біля кордону із сектором Газа і який вночі завдав ударів по об'єктах ХАМАС, знову обстріляли.

Як повідомляє newsru.co.il, відповідальність за обстріл ізраїльських позицій біля кордону з Ліваном взяла на себе «Хезболла». Було заявлено про удари по трьох об'єктах ЦАХАЛу в районі «ферм Шебаа» (гора Дов) «десятками ракет та снарядів». Ліванські джерела стверджують, що мінометний обстріл було здійснено «Бригадами Імаду Мурнії».

У свою чергу ізраїльська сторона повідомляла про удар у відповідь — артилерією та безпілотниками по інфраструктурі «Хезболли» в цьому районі.

Видання Bloomberg стверджує, що напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня є «найбільшим за 50 років провалом ізраїльської розвідки». Зазначається, що хоч ізраїльська сторона і знала про підготовку до нападу, проте атака застала країну зненацька.

Нагадаємо, що напередодні увечері Армія оборони Ізраїлю заявляла, що зайшла до всіх населених пунктів, у яких були бойовики, та проводить зачистки.

Фото — скріншот

243

Читайте нас у Facebook та Instagram