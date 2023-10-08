Напад на Ізраїль: Нетаньяху пообіцяв перетворити «місто зла» Газа на руїни, ХАМАС у відповідь загрожує взяттям Єрусалиму (відео)

Ізраїль, атака на який розпочалася з масованого ракетного удару, у ніч на неділю, 8 жовтня, завдав авіаудари по сектору Газа.

За даними ВВС, ізраїльська армія попросила мешканців семи районів Гази залишити будинки та перебратися до центру міста або перебувати у сховищах. На даний момент повідомляється про понад 230 загиблих і близько тисячі поранених. Очевидці повідомили, що десятки сімей почали залишати свої будинки і ховатися у школах, які перебувають у віданні ООН.

В Армії оборони Ізраїлю тим часом заявляють, що станом на ранок неділі ізраїльтяни «зачищають останні будинки, населені пункти та бази» на своїй території. Зазначається, що напередодні в атаці брали участь можливо до тисячі бойовиків ХАМАС.

На даний момент відомо, що кількість загиблих ізраїльтян досягла 300, понад 1590 поранено. Повідомлялося про звільнення деяких заручників.

Вночі ізраїльська авіація завдала удару по мечетях у секторі Газа, заявляючи, що ХАМАС використав ці об'єкти у військових цілях. Також були атаковані польові штаби, командний центр ХАМАС і командний пост угруповання Ісламський джихад.

У мережу виклали відео нічних ударів по сектору Газа. Було, зокрема, атаковано будівлю МВС ХАМАС.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про закінчення 1-ї фази операції та знищення більшої частини терористів.

Напередодні, звертаючись до громадян Ізраїлю, він пообіцяв помститися ХАМАСу за чорний день для країни і знищити всі місця в «місті зла», де базуються бойовики, перетворивши їх на руїни.

У свою чергу лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія пообіцяв поширити наступ, що розпочався із сектора Газа, на Західний берег річки Йордан та Єрусалим, і «захищати палестинський народ у світлі будь-якої сіоністської агресії у відповідь на сьогоднішню операцію».

ХАМАС був підтриманий «Талібаном», який закликав Іран, Йорданію та Ірак пропустити їх до кордонів Ізраїлю, щоб «завоювати Єрусалим».

А вже вранці в неділю ізраїльську територію обстріляли з мінометів з боку Лівана.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ізраїль має повне право на «захист від терору, як і будь-яка інша державв», додавши, що важливим є об'єднання всього світу та його принципова реакція на терор.

«Світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю — кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не шкодуючи їх… Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули! І бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений. Коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, повинні бути солідарними… Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося… Тисячі ракет у небі Ізраїлю… Люди, вбиті прямо на вулицях… Розстріляні машини з цивільними… Знущання із заручників… Все це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл. Наша позиція абсолютно ясна: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати», — зазначив він і додав, що напад на Ізраїль «було ретельно підготовлено, і весь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки».

Нагадаємо, що увечері напередодні ізраїльські ЗМІ повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю зайшла до всіх міст на кордоні із сектором Газа, які захоплювали бойовики.

Фото — скріншот

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