Напад ХАМАС на Ізраїль: терористи захопили «заручників і військовополонених»

Бойовики злочинного угрупування ХАМАС, які вторглися на територію Ізраїлю, захопили «заручників і військовополонених».

Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі, повідомляє CNN.

«Є заручники та військовополонені, яких захопив ХАМАС. Є також загиблі серед солдатів ЦАХАЛу. У нас поки що немає точної цифри — ми перебуваємо в стані війни», — сказав Хагарі.

Кількість заручників та вбитих солдатів не повідомляється.

Тим часом заступник голови ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що угруповання захопило «велику кількість» ізраїльтян. За його словами, серед них є «старші офіцери».

Проте ці заяви не були підтверджені Ізраїлем.

В той же час видання The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які сьогодні захоплювали бойовики ХАМАС.

Крім того, повідомляється, що до самого кордону перекидаються чотири дивізії, які приєднаються до 31-го батальйону.

Зазначимо, що вранці 7 жовтня терористи руху ХАМАС атакували Ізраїль з Сектору Гази. Після масштабного ракетного обстрілу Ізраїля, бойовики зайшли на територію міста Сдерот. Станом на зараз відомо про щонайменше 40 загиблих та понад 700 поранених в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у «стані війни», а Збройні сили оголосили контртерористичну операцію «Залізні мечі».

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