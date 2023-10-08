Мобілізація з кулаками: у Тернополі спалахнув скандал навколо місцевого ТЦК (відео)

Після недавнього інциденту на Львівщині, де співробітники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату, схожий скандал розгрівся на Тернопільщіні.

Так, видання «20 хвилин» виклав у мережу кілька відео, на яких показано «спілкування» співробітників воєнкоматів з чоловіками.

На відео показано, як чоловіків «запаковують» в бус. Одне з них було знято біля ресторану «Бахус».

Друге відео, як стверджують його автори, було зняте біля магазину «АТБ» на вулиці Лучаківського.

«20 хвилин» звернулися за коментарями до військової прокуратури, Тернопільського ТЦК та СП, а також до поліції.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив, що працівників поліції під час цього не було, і що до правоохоронців зі скаргами чи заявами на дії військкоматівців ніхто не звертався.

А в Тернопільскому ТЦК повоідомили, що для з`ясування усіх обставин призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів,

«Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій. Разом з тим, нагадуємо про обов`язок громадян самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення свої облікових даних та проходження військово — лікарської комісії, яка встановлює ступень придатності до проходження військової служби», — йдеться у повідомленні.

По мережі «гуляє» ще одне відео з побиттям людей. Стверджується, що воно знято в ТЦК на Тернопільщіні, де гамселили потеційних мобілізованих. Втім, підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, що влітку в Міноборони заявили про звільнення з лав ЗСУ старшого офіцера Закарпатського ТЦК, який побив жінку військовослужбовця.

Ексклюзивний матеріал «Ударом у щелепу звалив мене. І наніс ще один удар, кулаком у скроню»: подробиці побиття дружини військового майором ТЦК на Закарпатті" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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