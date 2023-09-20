Тиждень били та морили голодом: ДБР затримало співробітників Самбірського ТЦК, які самовільно позбавили волі «призовника» (фото, відео)

Українські правоохоронці розслідують непоодинокі випадки, в яких замішані співробітники Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки військових. Наприклад, на Рівненщині було затримано затримали керівників обласного та районного військкоматів, які причетні до побиття підлеглого.

А на Львівщині працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Фото ДБР

У Держбюро розслідувань повідомляють, що попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина та погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у той же день.

«Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію. Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень», — йдеться у повідомленні.

Тим часом у Самбірському ТЦК та СП зазначали, що на відео показана частина подій — що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується.

«На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин. Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку», — йдеться у повідомленні.

Нагаємо, що влітку цього року з лав ЗСУ звільнили закарпатського воєнкома, який напав на жінку військовослужбовця.

Фото ДБР

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