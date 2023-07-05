Зганьбив високе звання офіцера: військкома Закарпатського ТЦК звільняють з лав ЗСУ

У Міноборони заявили про звільнення з лав ЗСУ старшого офіцера Закарпатського ТЦК, який побив жінку військовослужбовця.

Про це написав у соціальній мережі заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України», — вказав Павлюк.

За його словами, надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд.

«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту», — додає Павлюк.

Нещодавно мережу сколихнула новина про те, що п'яний старший офіцер Закарпатського ТЦК в Ужгороді Костянтин Варі побив дружину воїна ЗСУ.

Правоохоронці почали розслідувати напад. Це сталося після того, як жінка розповіла про побиття в соцмережах, а історія отримала розголос. За її словами, в магазині в Ужгороді нетверезий офіцер Закарпатського ТЦК почав чіплятися до її чоловіка-військового, а потім на вулиці кинувся з кулаками на неї. Як повідомили у МВС, поліція готує повідомлення про підозру для офіцера ТЦК.

Своєю чергою в Міноборони обіцяють обіцяє карати військкомів за негідну поведінку.

Нагадаємо, днями з лав ЗСУ звільнили військкома Одеської області Євгена Борисова, який під час війни придбав розкішну віллу в Іспанії та елітний позашляховик.

На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки генерал Залужний призначив одного з найкращих військових командирів полковника Олександра Охріменка, який був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

«Олександр — бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині», — повідомив Залужний.

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