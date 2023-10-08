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МЗС підтвердило загибель українців внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль

15:29 8 жовтня 2023
Атака ХАМАС

В Ізраїлі, на який скоїли напад палестинські терористи, загинули двоє громадян України, вживаються заходи для організації репатріації тіл загиблих, інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня», — йдеться в повідомленні посольства.

Там зазначили, що починаючи з 07 жовтня до посольства України надійшло понад 100 звернень українців.

«Надано допомогу 3 сім'ям у пошуку житла, 1 сім'ї у виїзді з м. Ашкелон, встановлено місцезнаходження 5 громадян України на півдні Ізраїлю. Аеропорт Бен Гуріон продовжує функціонувати в штатному режимі», — інформує посольство.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що підтверджено інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі.

«Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв'язок із родичами», — сказав Ніколенко.

Як писали «ФАКТИ», терористична організація «Хезболла» приєдналася до ХАМАС в атаці на Ізраїль.

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