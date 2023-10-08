Святкував свій день народження: відомий футболіст загинув від рук терористів в Ізраїлі

Однією з жертв атаки терористів ХАМАС на Ізраїль став напередодні відомий ексфутболіст цілої низки місцевих клубів 43-річний Ліор Асулін, повідомляє Ynet.

Увечері в суботу колишній форвард відзначав з друзями свій день народження (43 роки йому виповнилося напередодні) та був убитий озброєними людьми, які вломилися на вечірку.

«Великий смуток. Після багатьох годин, протягом яких його було оголошено зниклим безвісти, тепер відомо, що колишнього гравця клубу Ліора Асуліна було вбито терористами на вечірці в Раїмі. Футбольний клуб приносить співчуття та передає підтримку членам сім'ї Ліора у цей важкий час. Бережіть себе та членів своєї сім'ї», — йдеться у заяві колишнього клубу нападаника «Хапоель» (Тель-Авів).

Зазначимо, що свого часу Ліор Асулін, який виступав, зокрема, за «Хапоель» (Тель-Авів), «Бейтар» (Єрусалим), «Хапоель» (Беєр-Шеву) та «Маккабі» (Петах-Тіква), був одним з найкращих бомбардирів ізраїльського футболу і був близький до переходу в іменитий французький «Марсель». Але в останній момент угода зірвалася.

Свого часу Ліор Асулін був одним з найкращих бомбардирів ізраїльського футболу.

Додамо, що у 2019 році Ліора Асуліна було засуджено до 19 місяців тюремного ув'язнення після того, як визнав себе винним у 30 епізодах у справі про обіг наркотиків. Але за зразкову поведінку вже через вісім місяців ексфутболіст опинився на волі. І ось тепер загинув.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ізраїлі увічнили пам'ять ексфутболіста «Динамо» Сергія Баланчука, вбитого російськими терористами.

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