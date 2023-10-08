«Коли його не стане, мені буде важко»: Катерина Реп’яхова відверто розповіла, чому не спілкується з власним батьком

Блогерка Катерина Реп'яхова, яка є дружиною відомого співака Віктора Павліка, відверто поділилася історією своєї родини та про погані стосунки з батьком. Про це вона розповіла в програмі «Неймовірна правда про зірок».

«Так склалося по життю, що він втратив все, ну, банкротом став, і на цьому фоні він змінився сильно: всі погані, всі діти, всі троє дітей, всі ми погані», — пригадує Катерина Реп’яхова.

Тоді її мати, поставивши в пріорітет спокій і безпеку дітей, пішла від чоловіка, але батькові знову вдалося все погіршити.

«Одного разу зателефонувала його нова дружина і попросила гроші, тому що він в тюрмі був, щось за борги за якісь, і я віддала все, що в мене було, останнє до копійки», — розповіла дружина Павліка.

Але одразу, як тільки вийшов на свободу, чоловік подав на дочку до суду, аби забрати квартиру, яку сам і лишив родині після розлучення.

«Я йому сказала: «Тато, давай я тобі куплю якусь хатинку там, де ти живеш, і все, і не треба зі мною судитись». Він сказав «ні», а потім, коли я виграла цей суд, він сказав: «Так що там щодо тієї хатинки?», — поділилася Катерина Реп’яхова.

Відтоді з батьком дружина Віктора Павліка Катя Репяхова не спілкується, але все-таки каже, що зла на нього не тримає і готова спробувати відновити стосунки.

«Я розумію, що коли його не стане, мені буде важко, я буду жалкувати все життя, що я ж могла поговорити, хоч раз поговорити, а я цього не зробила», — додала Катерина Реп’яхова.

Також вона розповіла про свою сестру, яка мешкає в атакованому Ізраїлі. За її словами, її родичі в безпеці, адже мешкають за 68 кілометрів від епіцентру події.

«Дякую вам за кожне повідомлення. Сестра на шабаті без зв'язку. Але подзвонили іншим родичам, в їхньому місті все нормально. Весь цей жах в 68 кілометрах від сестри. Для Ізраїлю це вважається далеко», — написала Катерина у сторіз в Instagram.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Реп’яхова, яка потрапила у скандал через подаровану перепустку, поскаржилася на проблеми зі здоров’ям. Жінка розповіла в Instagram, що в неї пропав апетит. Почувалася так погано, ще ледве могла підняти на руки свого маленького сина.

37

Читайте нас у Facebook та Instagram