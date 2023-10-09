У Яремчі дивом врятували дитину, яка впала у відомий водоспад (фото, відео)

В Яремче на відомому в Україні водоспаді Пробій співробітники ДСНС врятували 12-річного хлопчика, який впав у воду.

Інцидент трапився 8 жовтня о 17:45, і на місце негайно було направлено рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче, повідомили у Головному управлінні ДСНС

За допомогою місцевого мешканця хлопчика дістали з води і здійснили його транспортування по схилу до карети швидкої медичної допомоги.

Врятована дитина

Довідково: Пробій — найповноводніший каскадний водоспад Українських Карпат. Раніше висота падіння води тут сягала 25 метрів, проте для сплаву лісу по річці Прут водоспад підірвали, значно зменшивши його висоту. Нині вода падає униз із висоти 8 метрів. Особливість водоспаду полягає в тому, що якщо більшість подібних місць у Карпатах можна побачити лише з річкових долин, то Пробій — з усіх ракурсів.

Нагадаємо, що у червні 2021 року у водоспаді на Львіщині потонув школяр, зачепившись за дерево. Коли хлопчика звільнили і витягли його на берег, було вже пізно — медики констатували смерть. Постраждав і педагог, який супроводжував групу — його госпіталізували з серцевим нападом.

Фото ДСНС і сайт guide.karpaty.ua/

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