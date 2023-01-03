На Волині співробітники ДСНС, ризикуючи життям, врятували двох дітей, третю дитину — не змогли (фото)

У вівторок, 3 січня, в Волинській області дитяча прогулянка закінчилася трагедією — троє хлопчиків провалилися під лід, один з них загинув. З огляду на те, що наразі встановилися рекордно теплі як для січня дні, крига дуже тонка — виходити на неї небезпечно.

Як повідомляють у ДСНС, близько 14:15 у місті Нововолинськ троє дітей 2010 — 2012 років народження перебували на кризі у місцевому кар’єрі.

Хлопчики знаходилися від берегу на відстані 25 м, коли крига розламалася. Двох дітей врятували фахівці ДСНС. Хлопчиків з діагнозом переохолодження шпиталізовано. Тіло загиблої дитини знайшли і витягли на берег.

Двох рятувальників також шпиталізували з переохолодженням — щоб не гаяти час, вони не надували човен, а попливли за дітьми самотужки.

У надзвичайній службі попереджають, що за відсутності морозної погоди крига на водоймах наразі вкрай тонка та небезпечна. Виходити на лід категорично заборонено. Батькам рекомендують пояснити це дітям, які наразі знаходяться на канікулах, та нагадати їм про правила безпеки як вдома, так і на вулиці.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщин сталася трагедія — в аварії загинули п’ятеро людей, у тому числі двоє дітей. Автомобіль, в якому вони їхали, впав у річку.

Фото ДСНС

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