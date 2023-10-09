У Києві через падіння будівельного крана змінено маршрути автобусів та тролейбусів (фото, відео)

На Оболоні, де влітку обмежували рух транспорту через будівництво транспортного вузла, вранці 9 жовтня сталася надзвичайна подія — під час проведення робіт із реконструкції розв’язки на перетині вул. Богатирської та Полярної гусеничний кран втратив керування і перекинувся на території будівельного майданчика, зачепивши верхівкою контактну тролейбусну мережу. Про це повідомили у столичній адміністрації.

На місці подій

Причиною падіння крана імовірно стали сильні пориви вітру, про які попереджають метеорологи.

І хоча на будівельному майданчику ніхто не постраждав, на вулицях Полярній та Героїв Дніпра було пошкоджено і розірвано контактну мережу електротранспорту.

Тому нині там проводяться відновлювальні роботи, і рух наземного транспорту організовано за наступною схемою:

тролейбусний маршрут № 44 — маршрутом тролейбусів № 24;

автобусні маршрути №№ 41, 41-Д, 99 — вул. Полярна — вул. Богатирська — вул. Левка Лук’яненка — вул. Зої Гайдай, далі — за власним маршрутом;

рух тролейбусів № 32 тимчасово заблоковано.

Нагадаємо, що два роки тому за аналогічних обставин у Дніпрі загинув чоловік.

156

Читайте нас у Facebook та Instagram