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Суспільство та люди

Рух транспорту Хрещатиком у Києві закриють на тиждень: названо причину

14:45 19 серпня 2023
Хрещатик

У Києві, де на Оболоні обмежували рух транспорту через будівництво транспортного вузла на перетині вулиць Полярної та Богатирської, напередодні Дня Незалежності, який відзначається 24 серпня, в центрі столиці на тиждень перекриють рух.

«До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня. Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці», — попередив начальник КМВА Сергій Попко.

Курсуватиме зі змінами й громадський транспорт. У КМДА попередили, що рух автобусних маршрутів на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської буде організовано:

автобуси маршруту № 62 — від Ботанічного саду до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту № 114 — від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі — вул. Богдана Хмельницького — вул. Володимирська — Володимирський проїзд (у зворотньому напрямку вул. Велика Житомирська) — вул. Михайлівська — вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом.

Нагадаємо, що до Дня Незалежності разову грошову виплату отримають ветерани війни, постраждалі від нацистських переслідувань, громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначилися, боронячи власну країну.

Фото з Вікіпедії

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