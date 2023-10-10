ВККС розгляне кейс голови Госпсуду Києва Босого, який фіктивно розлучився з дружиною, щоб приховати статки

11 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне скаргу ГО «Народне коло» за фактами внесення недостовірних даних до декларації доброчесності голови Господарського суду м. Києва Вадима Босого. Про це йдеться в матеріалі «Справа судді Босого: чи пройде ВККС важливий іспит?» блогера Бондаренка на сайті «Цензор».

Суддя міг подавати недостовірні дані, що стосуються його сімейного та майнового стану. Адже, як з’ясували активісти, Босий фіктивно розлучився з дружиною, аби приховати сумнівним шляхом набуте майно, яке він зміг не вносити в декларацію, записуючи його на дружину та свою доньку. «Окрім народження сина [через три роки після «розлучення"], факт спільного проживання або щонайменше близьких стосунків підтверджується спільними подорожами та сумісним користуванням майном одне одного», — йдеться в матеріалі.

Автор відзначає, що декларацію доброчесності подають всі судді. В документі вони дають ствердні або заперечувальні відповіді на 23 запитання, зокрема про майновий стан, конфлікт інтересів, корупційні правопорушення, зловживання на посаді, порушення присяги судді, притягнення до відповідальності тощо.

«Якщо суддя умисно подав недостовірні дані в декларації доброчесності, його кандидатуру можуть подати на звільнення з посади. Таке стягнення застосовується і у разі порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна, яка належить йому та членам його родини», — йдеться в статті.



ВККС, новий склад якої обрали 1 червня, вперше розглядатиме справу щодо судді такого рівня. Згідно з даними сайту комісії, справу слухатимуть члени комісії Михайло Богоніс, Надія Кобецька та Галина Шевчук.

На думку активістів, яких цитує блогер, ще один факт, який може впливати на достовірність даних у декларації доброчесності судді Босого — це притягнення його до адміністративної відповідальності в період навчання в духовній академії в 1999 році, про що ЗМІ писали раніше. «В своїх суддівських анкетах щонайменше за 2012-й і 2018 роки Вадим Босий заперечував цей факт (відповідав «ні» на питання про притягнення до такої відповідальності), тому очевидно, що в декларації доброчесності він відповів ствердно і на пункт «Мною не здійснювалися вчинки, що можуть мати наслідком притягнення мене до відповідальності», — пише автор.

«Оскільки це явно протирічить фактам, які громадські активісти надали членам ВККС до розгляду, важко буде не зафіксувати порушення, а відтак — не визнати недостовірність поданих у декларації даних», — додає він.

Раніше активісти «Народного кола» вже зверталися із відповідними фактами про недостовірні відомості в майнових деклараціях і ознаки незаконного збагачення Вадима Босого до Національного агентства з питань запобігання корупції. Проте, там вирішили не проводити перевірки, посилаючись на воєнний стан. Журналісти припустили, що НАЗК може бути об’єктом тиску з боку певних чиновників з Офісу Президента, які можуть блокувати розгляд конкретно справи Вадима Босого, оскільки останній постійно хизується тісними відносинами зі Смирновим чи Татаровим.

На думку блогера, справа судді Босого продемонструє, наскільки очікування від ВККС є виправданими і наскільки рішуче оновлений регуляторний орган налаштований на боротьбу з корупцією всередині суддівської системи. «Адже саме це питання є одним із ключових не лише для ситуативної фінансової підтримки України західними союзниками, але й для стратегічного поступу в бік європейської та євроатлантичної інтеграції. Результати розгляду цієї справи також дадуть змогу визначити, наскільки синхронізовані дії органів суддівського контролю із ініціативами і баченням центральної влади, зокрема РНБО та Президента України щодо посилення відповідальності за корупційні правопорушення в суддівській вертикалі», — резюмує автор.

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