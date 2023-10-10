Близько 450 українців не можуть залишити охоплені війною Ізраїль та Сектор Газа, — речник МЗС

В Ізраїлі, який напередодні заявляв, що відновив контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Сектором Газа, а також у самому секторі знаходяться близько 450 українців — вони звернулися до оперативного штабу через неможливість виїхати з територій, охоплених війною.

«Стосовно українців, які звернулися до оперативного штабу у зв’язку із неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів, тут ми маємо цифру близько 300 громадян на території Ізраїлю, а також 150 українців в Секторі Газа, які заявили про бажання виїхати», — заявив в ефірі телемарафону речник МЗС України Олег Ніколенко, передає «Українська правда».

За його словами, протягом останніх трьох днів штаб опрацював понад 700 звернень наших громадян. За добу, що минула, наші дипломати відшукали 7 українців на півдні країни, які до цього вважалися зниклими. Наразі вони у безпеці. Шістьом родинам надали допомогу у пошуках тимчасового житла в Ізраїлі.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої загибелі трьох українців: двох на території Ізраїлю та одного у Секторі Газа.

Як стверджують в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), евакуацію ізраїльтян з територій поряд із сектором Газа практично завершено, передає ВВС.

Відомо, що на території країни та у різних районах Сектору Газа було виявлео 1500 тіл вбитих хамасівців. В ЦАХАЛ зазначають, що на кордоні із сектором буде розгорнуто 35 батальйонів. Очікується, що Ізраїль розпочне велику наземну операцію в Секторі Газа, а авіаудари по цій території були «лише початком».

Палестиньска сторона заявляє, що кількість загиблих у Секторі Газа перевищила 700, у тому числі понад 100 дітей та понад 100 жінок.

Нагадаємо, що дипломатам вдалося вивезти з міста Сдерот маленького українця, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Йому надається лікування, психологічна підтримка, хлопчика мають вивезти в Україну.

Фото з відкритих джерел

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