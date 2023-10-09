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Українські дипломати в Ізраїлі евакуювали пораненого хлопчика та розшукали п'ятьох зниклих безвісти

9:47 9 жовтня 2023
Порятунок дитини

В Ізраїлі, де продовжується бої ЦАХАЛ з бойовиками ХАМАС, українські дипломати вивезли із міста Сдерот маленького українця, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Про це повідомили у МЗС України.

Крім того, за повідомленням речника МЗС Олега Ніколенка, дипломатам вдалося розшукати ще п"ятьох співвітчизників, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Водночас з"явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа, вона перевіряється.

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян з Ізраїлю, а оскільки нині фіксується масове скасування авіарейсів з країни, здійснюється пошук рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни.

Нагадаємо, що за оцінками аналітиків, подібних катастроф Ізраїль не знав 50 років. У мережі пишуть, що свій напад на Ізраїль терористи ХАМАС показово запланували на 50-річчя «війни Судного дня».

Фото Суспільне

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